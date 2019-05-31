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中油周年慶 董座歐嘉瑞：6、7月加油點數3倍送！

2019-05-31 11:11經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣中油公司董事長歐嘉瑞今日親自主持台灣中油73周年慶祝活動，中油人氣三寶「中油...
台灣中油公司董事長歐嘉瑞今日親自主持台灣中油73周年慶祝活動，中油人氣三寶「中油寶寶」、「綠巨龍」及「能源寶寶歐力」也可愛現身為活動揭開序幕。 圖／台灣中油提供
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台灣中油公司董事長歐嘉瑞今（31）日指出，中油去年稅前盈餘達到約438億元，中油未來除努力改善包括工安及環保的精進，也將如期如質持續推動第3座液化天然氣接收站等重大投資計畫。

同時，歐嘉瑞也指出，中油會加快腳步思考未來發展與轉型，包括推展煉化一體、擴充石化基地，並掌握低碳趨勢、推廣潔淨能源，注重多元能源供應、社區自給自足，同時兼顧強化預警能力、提升營運效能、建立關鍵技術，以及致力創新研發。

歐嘉瑞表示，今年適逢永安天然氣廠成立30年，該廠供氣量約占國內需求量的65%，但由於環境在變，能源需求型態也在變，傳統能源需求將逐漸式微，中油在固守、精進本業的同時，也將逐步跳脫化石能源的框架，快速布局潔淨與綠色能源範疇。

歐嘉瑞今日親自主持台灣中油73周年慶祝活動，中油人氣三寶「中油寶寶」、「綠巨龍」及「能源寶寶歐力」也可愛現身為活動揭開序幕。

此外，中油今日也公布慶祝成立73周年優惠活動，自6月1日起至7月31日止，每周二至台灣中油加油站持中油VIP會員卡加油滿50元以上，除原有會員積點回饋外，汽油每1元、柴油每2元再額外贈送會員點數2倍，亦即點數3倍送。同時，一次購買二瓶指定同商品國光牌賽車級機油享第二件6折優惠。

歐嘉瑞今也表揚107年績優一級責任中心、石油事業英才獎、推行工安環保優良人員及中油百萬CC熱情公益捐血單位等，107年公益捐血第一名的油品行銷事業部嘉義營業處，全年共募得139萬c.c.，公司全年捐血人數達9,021人次、捐血量369萬6,500c.c.，再創下歷史新高。

同時，中油今日也揭曉「台灣中油金焰獎短片」得獎者。中油指出，「2019台灣中油金焰獎短片」參賽作品皆為台灣中油各單位及員工自己發揮巧思所記錄的動人故事，入圍的20件作品有歡笑、有淚水，內容觸動人心，也展現台灣中油員工無極限的創意。

中油公司捐血工安
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