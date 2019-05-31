TIPS創新課程：提升產業智財管理能量

2019-05-31 10:10 文／ TIPS工作小組



專業證照讓智財導入一把罩人才培育為智財管理推動之根基，經濟部工業局長期委託財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心，執行「強化企業智慧財產經營管理計畫」（TIPS計畫）人才培訓課程，並推動智財管理證照制度，通過TIPS（A級）「制度導入」與「自評稽核」兩門課程評量者，可取得TIPS自評員登錄資格。目前，國內累積近千人次具備TIPS自評員資格，成為產業智財管理制度建置之重要推手。

經濟部工業局長期委託資策會科法所創意智財中心，執行「強化企業智慧財產經營管理計畫」（TIPS計畫）人才培訓課程。 圖／TIPS工作小組 提供 分享 facebook

創新課程模式突破智財學習框架2019年智財分級管理培訓─TIPS（A級）系列課程包含「制度導入」與「自評稽核」兩門課。「制度導入」係介紹國際智財相關標準及發展趨勢，並透過大數據分析過往驗證企業常見不符合事項，及強化「TIPS管理規範（A級）2016年版」條文解析、導入實務與重要流程建置之實作演練；「自評稽核」則以「制度導入」為基礎，藉由稽核能量之建立，確保智財管理制度之有效運作，另外藉由學員稽核經驗分享，了解各產業相對應之管理特性、稽核項目及彈性規劃施行方式。

智財分級管理培訓─TIPS（A級）系列課程包含「制度導入」與「自評稽核」兩類，每堂課程安排助教帶領學員實作練習，幫助提升學習成效。 圖／TIPS工作小組 提供 分享 facebook

為提升學員學習效率，本次系列課程特將創新學習模組導入系列課程中，於課前安排學員透過「線上影音」觀看預習「TIPS管理規範」架構與條文內容，協助後續實體課中的實務執行討論；並於課後提供「微課程」讓學員針對特定條文精準複習，期能讓更多企業不限地域、不限時間強化智財認知。參與課程的學員紛紛表示，「線上影音」詳細解說各項條文，且可按照學員自身步調暫停或重複觀看，不僅可先初步了解「TIPS管理規範」之內容，後續透過課程中講師以案例講解、演練，增加對「TIPS管理規範」之熟悉度，對於學習成效有顯著提升。

智財管理提升系統整合價值今（108）年度課程除了有台灣晶技、六福開發、佳格食品等知名企業報名課程外，另有財團法人、私人等ISO管理顧問公司派員來受訓，盼藉此了解TIPS智財管理制度與其他ISO管理制度之共通要求與差異，並以其豐富之ISO導入經驗，分享建議TIPS可優先與各行業最基礎通用的ISO 9001進行整合輔導或驗證作業。未來，TIPS計畫將持續關注國際管理趨勢，並致力於將TIPS與ISO管理制度之輔導或驗證制度進行整合，協助臺灣企業提升不同管理系統執行效率，並彰顯智財價值。

TIPS（A級）系列課程除了有台灣晶技、六福開發、佳格食品等知名企業報名課程外，另有財團法人、私人等ISO管理顧問公司派員來受訓，顯示產業對於整合管理系統之需求。 圖／TIPS工作小組 提供 分享 facebook