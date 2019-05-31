親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

是神還是鬼？網友翻出吳子嘉爆料過往 堪稱GG史

中執會為蔡排除萬難...他獨排眾議 看好賴初選過關

達德wpd雲林離岸風場近700億融資到位 4本土銀行參與

2019-05-31 09:50聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦參與融資聯貸案。圖/達德能源wpd提...
台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦參與融資聯貸案。圖/達德能源wpd提供
分享
由德商wpd達德能源集團所開發、總裝置容量達640MW的雲林允能離岸風場，今天順利完成專案融資。本案為目前亞太地區規模最大的專案融資，也是台灣首座大型離岸風場專案融資。

台灣市場對wpd的全球布局扮演關鍵且基礎的角色。wpd在台灣深耕超過10年，有超過90位台灣員工。除了雲林允能離岸風場，總裝置容量350MW的桃園麗威離岸風場亦已通過政府遴選，預計於2021年動工。

雲林允能離岸風場位於雲林海岸8公里外海域，將設置80座單機容量8MW、由西門子歌美颯供應的風力發電機，預計於2021年底前全案商轉。

wpd耗費數年開發本案，於2018年4月通過遴選，並於12月與台電公司簽約取得當年度躉購費率。風場73%股權由wpd持有，另27%股權則由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資能源領域的企業。

該案總融資金額達新台幣940億元，總融資金額近700億元，融資團隊包含19家銀行及3家出口信貸機構。出口信貸擔保機構包括丹麥的EKF、德國的Euler Hermes及荷蘭的Atradius；由19家銀行所組成的銀行團中，包括4家本土銀行及15家外商銀行。台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦，外商銀行包括法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、德國商業銀行 (Commerzbank)、法商東方匯理銀行 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)、新加坡星展銀行 (DBS)、德國德意志銀行 (Deutsche Bank)、荷蘭安智銀行 (ING)、德國重建復興銀行 (KfW-IPEX Bank)、日本瑞穗銀行 (Mizuho)、日本三菱日聯銀行 (MUFG)、法國外貿銀行 (Natixis)、新加坡華僑銀行 (OCBC)、德國西門子銀行 (Siemens)、法國興業銀行 (Société Générale)、渣打銀行 (Standard Chartered) 及三井住友銀行 (SMBC)。三井住友銀行擔任本次聯貸案的財務顧問，玉山銀行擔任本土財務顧問。Blanke Meier Evers及年利達律師事務所 (Linklaters) 擔任wpd本案的法務顧問。

wpd財務長畢昂 (Björn Nullmeyer) 表示，非常高興宣布雲林案的融資已到位，特別感謝所有參與本案的銀行、出口信貸擔保機構及顧問公司不懈的努力下讓本案得以大功告成。

wpd營運長歐貝合信 (Achim Berge Olsen) 指出，達到這重要的里程碑後，現在可以專注在本案的工程興建。達德期待與夥伴合作，當然也注意到身為第一個有本土供應鏈參與的大型離岸風場所肩負的特別責任，「對於能夠為亞洲再生能源的發展鋪路，我們感到非常驕傲」。

達德wpd雲林風場940億元融資順利到位。圖/達德能源wpd提供
達德wpd雲林風場940億元融資順利到位。圖/達德能源wpd提供
分享
台灣市場對wpd的全球佈局扮演關鍵且基礎的角色。圖/達德能源wpd提供
台灣市場對wpd的全球佈局扮演關鍵且基礎的角色。圖/達德能源wpd提供
分享

離岸風電
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:56

又一老店凋零！ 飄香半世紀西門町「美味小館」明日熄燈

2019-05-30 14:01

會計師看時事／再生能源修法 須完善配套機制

2019-05-31 04:30

策略經營／全國電子 強打情境式體驗行銷

2019-05-31 04:30

品牌大觀／別掉進數據陷阱

2019-05-31 04:30

贏在新南向論壇／侯勝茂：醫衛合作 攻緬甸醫療

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／陳鴻文：新思維 工廠是全世界

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／陳飛龍：先貿易後生產 試水溫

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／黃志芳：扮演拳頭部隊 打前鋒

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／蔡永義：千億元融資 金援台商

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／通才：瞄準公共建設 商機大

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／蘇孟帝：台商布局 應自組物流

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／楊珍妮：更新投保協議 挺台企

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／阮英勇：六大領域 可多多交流

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／鄧振中：三大戰略 深耕新南向

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／王美花：產業互補 投資效益顯現

2019-05-31 02:13

贏在新南向論壇／蔡總統：新南向不是空包彈

2019-05-31 02:13

義聯喊話 恢復大湖工商綜合區

2019-05-31 01:57

羅得籲大同股東解任獨董

2019-05-31 01:57

策略經營／線上線下串聯 服務無縫接軌

2019-05-31 01:00

湖內開發案受阻 義联210億高雄投資喊卡

2019-05-31 00:07

不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案

2019-05-30 21:24

松本清6/5開西門旗艦店 積極尋覓下個展店地點

2019-05-30 17:36

傑出工程師獲海洋貢獻獎 52年投入海洋港灣工程建設

2019-05-30 15:48

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:50

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

長榮航與桃空職工第三次協商日期 雙方無共識

2019-05-30 10:39

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

TIPS創新課程：提升產業智財管理能量

2019-05-31 10:10

彰銀經營權爭奪 將重啟訴訟近身肉搏戰

2019-05-27 15:58
看更多

熱門文章

又一老店凋零！ 飄香半世紀西門町「美味小館」明日熄燈

2019-05-30 14:01

經理人涉LINE群組炒股 金管會重罰南山人壽

2019-05-30 18:16

新台幣匯率連三貶收31.61元 兩年四個月低點

2019-05-30 16:35

台灣大車隊挖Uber司機 連派遣費都不收了

2019-05-30 17:49

若1%汽車換成電動車 台達科技有機會降低尖峰缺電風險

2019-05-30 15:15

家族金控注意！金融機構董事會有這幾種樣態金管會要管

2019-05-30 17:52

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

2019-05-31 00:16

資金回流 金管會將採「一條鞭」控管

2019-05-31 00:41

核四履約爭議台電與奇異和解 賠償金砍半為7.11億元

2019-05-30 18:55

四大利空 南亞科：DRAM價看跌

2019-05-31 01:15

金管會出招！金控家族持股 不能當藏鏡人

2019-05-31 02:30

金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟

2019-05-31 01:15

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

經濟解析／外資5月瘋狂匯出 台灣雙率遭重擊

2019-05-30 18:08

哈日族還在等什麼？外銀：下半年日圓、美元最強

2019-05-30 15:24

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

IEEE封殺 華為5G雄心受挫

2019-05-31 01:53

美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元

2019-05-31 05:56

不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案

2019-05-30 21:24

LINE信用評等機制將來台 憑分數可享金融服務

2019-05-30 18:30

年繳千元老了有專人到府照顧 國壽推實物給付長照團險

2019-05-30 11:07

經濟部再通過景碩等五案回台 累計66案投資額3300億元

2019-05-30 19:42

亞太董呂芳銘：頻譜上限100M 是三大殺兩小

2019-05-30 14:59

5G釋照前夕 NCC代理主委請辭

2019-05-31 00:54

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

日本清酒關稅減一半 藍委罵日本未降稅不平等

2019-05-30 10:57

直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口

2019-05-30 23:51

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

2019-05-30 23:45

義聯林義守：請政府恢復大湖工商綜合區

2019-05-30 17:41

境外資金匯回 顧立雄：帳戶將採一條鞭控管

2019-05-30 11:17

景碩科技投資165億 台商回流累積逾3300億

2019-05-30 20:24

和碩新品發表會 商用服務型機器人、AR 眼鏡等亮相

2019-05-30 15:44

和碩衝車電 獲國際大廠青睞

2019-05-31 01:57

南山人壽前經理Line炒股遭重罰 公司：求償商譽損失

2019-05-30 20:45

與高通和解遭監察院糾正 立委批公平會喪權辱國

2019-05-30 11:17

LINE Bank網銀有三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制

2019-05-30 20:13

中信 獲選台灣最佳管理銀行

2019-05-31 02:30

和碩商用機器人 挑戰Pepper

2019-05-31 01:57

台商回流 景碩等五案過關

2019-05-31 00:41

南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機

2019-05-31 01:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top