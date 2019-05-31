達德wpd雲林離岸風場近700億融資到位 4本土銀行參與
由德商wpd達德能源集團所開發、總裝置容量達640MW的雲林允能離岸風場，今天順利完成專案融資。本案為目前亞太地區規模最大的專案融資，也是台灣首座大型離岸風場專案融資。
台灣市場對wpd的全球布局扮演關鍵且基礎的角色。wpd在台灣深耕超過10年，有超過90位台灣員工。除了雲林允能離岸風場，總裝置容量350MW的桃園麗威離岸風場亦已通過政府遴選，預計於2021年動工。
雲林允能離岸風場位於雲林海岸8公里外海域，將設置80座單機容量8MW、由西門子歌美颯供應的風力發電機，預計於2021年底前全案商轉。
wpd耗費數年開發本案，於2018年4月通過遴選，並於12月與台電公司簽約取得當年度躉購費率。風場73%股權由wpd持有，另27%股權則由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資能源領域的企業。
該案總融資金額達新台幣940億元，總融資金額近700億元，融資團隊包含19家銀行及3家出口信貸機構。出口信貸擔保機構包括丹麥的EKF、德國的Euler Hermes及荷蘭的Atradius；由19家銀行所組成的銀行團中，包括4家本土銀行及15家外商銀行。台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦，外商銀行包括法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、德國商業銀行 (Commerzbank)、法商東方匯理銀行 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)、新加坡星展銀行 (DBS)、德國德意志銀行 (Deutsche Bank)、荷蘭安智銀行 (ING)、德國重建復興銀行 (KfW-IPEX Bank)、日本瑞穗銀行 (Mizuho)、日本三菱日聯銀行 (MUFG)、法國外貿銀行 (Natixis)、新加坡華僑銀行 (OCBC)、德國西門子銀行 (Siemens)、法國興業銀行 (Société Générale)、渣打銀行 (Standard Chartered) 及三井住友銀行 (SMBC)。三井住友銀行擔任本次聯貸案的財務顧問，玉山銀行擔任本土財務顧問。Blanke Meier Evers及年利達律師事務所 (Linklaters) 擔任wpd本案的法務顧問。
wpd財務長畢昂 (Björn Nullmeyer) 表示，非常高興宣布雲林案的融資已到位，特別感謝所有參與本案的銀行、出口信貸擔保機構及顧問公司不懈的努力下讓本案得以大功告成。
wpd營運長歐貝合信 (Achim Berge Olsen) 指出，達到這重要的里程碑後，現在可以專注在本案的工程興建。達德期待與夥伴合作，當然也注意到身為第一個有本土供應鏈參與的大型離岸風場所肩負的特別責任，「對於能夠為亞洲再生能源的發展鋪路，我們感到非常驕傲」。
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