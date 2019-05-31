達德wpd雲林離岸風場近700億融資到位 4本土銀行參與

2019-05-31 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦參與融資聯貸案。圖/達德能源wpd提供 分享 facebook 由德商wpd達德能源集團所開發、總裝置容量達640MW的雲林允能離岸風場，今天順利完成專案融資。本案為目前亞太地區規模最大的專案融資，也是台灣首座大型離岸風場專案融資。

台灣市場對wpd的全球布局扮演關鍵且基礎的角色。wpd在台灣深耕超過10年，有超過90位台灣員工。除了雲林允能離岸風場，總裝置容量350MW的桃園麗威離岸風場亦已通過政府遴選，預計於2021年動工。

雲林允能離岸風場位於雲林海岸8公里外海域，將設置80座單機容量8MW、由西門子歌美颯供應的風力發電機，預計於2021年底前全案商轉。

wpd耗費數年開發本案，於2018年4月通過遴選，並於12月與台電公司簽約取得當年度躉購費率。風場73%股權由wpd持有，另27%股權則由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資能源領域的企業。

該案總融資金額達新台幣940億元，總融資金額近700億元，融資團隊包含19家銀行及3家出口信貸機構。出口信貸擔保機構包括丹麥的EKF、德國的Euler Hermes及荷蘭的Atradius；由19家銀行所組成的銀行團中，包括4家本土銀行及15家外商銀行。台灣本土銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦，外商銀行包括法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、德國商業銀行 (Commerzbank)、法商東方匯理銀行 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)、新加坡星展銀行 (DBS)、德國德意志銀行 (Deutsche Bank)、荷蘭安智銀行 (ING)、德國重建復興銀行 (KfW-IPEX Bank)、日本瑞穗銀行 (Mizuho)、日本三菱日聯銀行 (MUFG)、法國外貿銀行 (Natixis)、新加坡華僑銀行 (OCBC)、德國西門子銀行 (Siemens)、法國興業銀行 (Société Générale)、渣打銀行 (Standard Chartered) 及三井住友銀行 (SMBC)。三井住友銀行擔任本次聯貸案的財務顧問，玉山銀行擔任本土財務顧問。Blanke Meier Evers及年利達律師事務所 (Linklaters) 擔任wpd本案的法務顧問。

wpd財務長畢昂 (Björn Nullmeyer) 表示，非常高興宣布雲林案的融資已到位，特別感謝所有參與本案的銀行、出口信貸擔保機構及顧問公司不懈的努力下讓本案得以大功告成。