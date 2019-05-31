品牌大觀／別掉進數據陷阱

2019-05-31 04:30 經濟日報 溫子欣



數據往往被認為是企業最客觀、最公正的決策線索，數據會說話，數據說的也都是實話，可是數據會經由人來詮釋，數據的詮釋是否全面？數據的詮釋是否正確？數據的有效期有多長？數據所呈現的是短期趨勢還是長期趨勢？則影響企業決策的正確性。數據本身不會騙人，但解釋錯誤將會造成品牌災難。

舉例而言，許多youtube創作者近來提到，youtube透過後台的演算法，有力捧「多產創作者」的明顯趨勢，也就是說，youtube後台透過推薦以及訂閱通知的一些做法，給予影片上傳密集的創作者較多的幫助與曝光。這樣的趨勢似乎反映了youtube演算法透過大數據發現，創作者密集的發片可以帶來較多的廣告點閱與收視，進而增加youtube本身的收入。

但屬於慢工出細活，喜好花時間產製高質量影片的創作者，生存就受到很大的壓縮，同時國外也陸續有知名創作者拍片表示這種多產壓力，造成其心理陰影與問題。

又如臉書過去的廣告呈現在畫面右側，而現在在螢幕正中間朋友動態欄，都會出現看起來排版很像朋友發文，但寫了小小的「贊助」二字的廣告貼文。也許臉書分析使用者的使用習慣後發現，許多臉友把按讚當作一種習慣性社交、一種例行公事，會機械式地幫朋友的動態點讚，甚至常不會仔細的看貼文內容，也就是為按讚而按讚。

這樣的快速一路往下點讚，自然會不小心幫這些很像朋友動態的廣告文按讚，進而可能引導了後續的廣告點閱率的增加，也許也增加了臉書廣告點閱與實際營收「數字」，但是這作法就長遠來說，一定是好的嗎？

也許有人會說：「在商言商，商業就是為了營利，你這種重視道德的考量很外行，很不切實際。」非也，品牌的特色就在於品牌的形象可以化為品牌的實際收益，這個品牌形象當然也包含道德形象。

多年前星巴克也曾經深陷壓榨咖啡農的疑雲風暴，傷害其商譽進而影響營收，後來星巴克力推公平交易咖啡而扭轉這樣的劣勢，並重返榮耀。

目前臉書與youtube皆屬於壟斷式的規模，因此使用者沒有什麼生氣的權利與空間，但如果也有同等級財團打造低廣告干擾新平台，就產生許多新的可能。莫忘Google超越了Yahoo與PChome、LINE打敗了MSN的歷史，這些在當時也都被認為是不可能發生的事情。

營利數據最能夠說服人，但它極可能是包裹糖衣的毒藥、短多長空的陷阱。

許多企業的「改革」多著眼於以「效率」取代「品質」（例如減少人力以減少成本，讓財報數據好看，但犧牲服務品質），但就品牌來說，效率是用來「提升」品質，而不是「取代」品質。「數據」用以提升企業決策「正確性」，而不是「綁架」企業決策。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）