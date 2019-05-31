策略經營／全國電子 強打情境式體驗行銷

全國電子總經理林政勳負責營運及品牌經營，自我期許很高，勇於面對市場環境的挑戰，對轉型中的全國電子挹注穩定的業績及獲利。 記者張義宮／攝影 分享 facebook 在地深耕40餘年的全國電子，以實體店面展售3C家電及服務，已成為台灣家戶喻曉的3C通路，在全台灣有322家服務門市，包括七家全新3C通路品牌Digital City及315家的傳統門市。數位浪潮來襲，以實體店面起家的全國電子，正悄悄地從裡到外、從實到虛，羽化蛻變中。

負責全國電子營運及品牌舵手的總經理林政勳，自我期許很高，勇於面對市場環境的挑戰，對轉型中的全國電子挹注穩定的業績及獲利。

足感心好鄰居 科技轉型

在蛻變過程中，他積極推動新品牌拓展，除了台灣鄉親所熟知的「全國電子」，再創主打「新潮、科技、數位3C」的通路品牌「Digital City」，自2017年5月於高雄開創首家門市至今，全台已有七家門市。

林政勳認為，不同於「全國電子」「專業、親切、足感心」成為台灣民眾「智慧生活的好鄰居」，「Digital City」以「最新潮的3C賣場」為目標，大坪數店面、時尚的裝潢風格、更新潮豐富的3C家電商品及服務選擇，讓消費者「一站購足」，以「情境式體驗」讓消費者擁有全新的3C購物經驗。

Digital City成功拓展不同以往的消費客層，豐富多元的商品及服務也帶動更佳的業績表現，成為品牌相當重要的成長動能。

Digital City門市今年展店可達十家，營收上看20億元，在年度營收占比上看兩位數，業績是平均數保守達三倍，來客數則更大於三倍。」林政勳說。業績的倍增、成長，成為他持續推出商品及服務的重要誘因。

此外，全國電在一般門市裡，資通訊商品及服務展售占比約15%左右，但主打新潮、科技、3C數位的Digital City，則大幅提高資通訊商品及服務內涵占比至三成左右，吸引新來客樣貌體驗資通訊數位商品，新來客也成為家電商品潛在顧客，帶動家電銷售商機。

在原有門市店格提升方面，原有的「全國電子」品牌仍持續拓展新店及推動原店店格更新計畫，從新品牌識別、賣場規畫概念提升、門市服務人員全面換穿POLO衫制服更顯青春活力、專業知識的再強化及嚴謹考核。

他要讓全國電子第一線服務人員從「外顯活力」到「內在專業」持續改變，讓消費者從「眼睛看到」到「心裡感受到」全國電子正在「改變」。

即時資訊數據 提升效率

A型加上牡羊座，林政勳是行動力超強的務實派管理者，時時緊盯即時的銷售數字，運用科學化管理工具交叉比對、分析，發現問題、釐清問題並形成改善策略，決策更有效率。

因此，新數位工具如新ERP系統的上線，提供更即時的數據及資訊，供策略形成及判斷依據，更有助於決策品質及效率。

林政勳是對目標認真投入的人，因為自我期許很高，所以勇於面對市場環境的挑戰，他對於轉型中的全國電子投入全力，抱有相當深切的期待，不僅理性地運用科學工具管理，又感性地以將企業經營視為一門藝術，帶領全國電子團隊持續成長、創造價值。