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義联投資卡關 內政部這樣說

2019-05-30 21:41經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

義联集團創辦人林義守說明「湖內工商綜合區」開發計畫。記者劉學聖／攝影
義联集團創辦人林義守說明「湖內工商綜合區」開發計畫。記者劉學聖／攝影
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義联集團「湖內工商綜合區」開發案受阻，集團創辦人林義守表示對政府失去信心，210億元投資案也暫時喊卡。內政部則回應，尊重義联的決定，但此案是依法辦理，義联仍可依提出申請變更都市計畫，中央政府歡迎投資。

內政部指出，義联集團去年接手本案土地，原開發案早已逾開發期限，因監察院糾正應變更恢復為農業區，高雄市政府依法辦理恢復為農業區，內政部尊重高市府決定予以通過。

內政部表示，大湖工商綜合區土地的原申請人是新瑞都公司所有，新瑞都公司於2003年破產廢止公司登記後，改由板信資產管理公司繼受開發權利，義联集團的隆元投資開發股份有限公司（義联子公司）在去年10月間向板信資產管理公司購買該工商綜合區土地。

內政部強調，大湖都市計畫農業區變更為工商綜合區案於1997年公告發布實施，其開發期程規定應於2001年完成，原申請人新瑞都公司未依期限辦理，依法應回復原計畫農業區，但是原高雄縣政府遲遲未能辦理，經監察院於2003年糾正原縣府未依法辦理變更恢復原使用分區，因此，高雄市政府今年主動提報內政部都委會審議，都委會尊重市府決定並依法審議恢復為原計畫農業區。

內政部指出，大湖工商綜合區土地恢復為農業區後，義联集團仍然可依照都市計畫農業區變更使用審議規範的相關規定，向高雄市政府提出申請都市計畫變更事宜，政府將協助後續用地變更事宜，歡迎義联集團繼續投資台灣，一起為台灣拚經濟努力。

農業內政部都市計畫
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