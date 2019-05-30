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寬魚跨足運動經濟 主辦Spartan Race斯巴達障礙跑競賽

2019-05-30 17:50經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

文創股寬魚國際（6101）策劃的「2019 Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」，將在9月21日於台中洲際棒球場正式登場，門票一開售，許多梯次一開賣即爆滿，加上此次活動受到台中市政府以及新北市政府的支持，票價上與以往相比親民許多，也讓報名人數激增。

寬魚國際涵蓋音樂、電影、廣告、經紀等文創項目，執行長為知名經紀人邱瓈寬，近期跨足大型文創活動，包括主辦「2019高雄啤酒節」以及此次的「斯巴達障礙跑競賽」，且此次斯巴達障礙跑競賽，同時也是台灣首場「Spartan STADION體育館賽」，備受國際運動人士關注。

Spartan STADION體育館賽將於台中洲際棒球場首度舉辦，總長度5公里、20項障礙物，有別於過去常見的斯巴達賽制，除了可看到許多熟悉的障礙關卡，更特別結合常見健身器材，如戰繩、跳箱、扔球等新增關卡，懲罰規則也與以往有所不同。場地規格上，挑戰者面臨不只過關斬將，還有數以千百計的層層階梯。

展望今年年下半年，寬魚國際表示，除了旗下藝人片約不歇，加上轉投資電影陸續搶攻二岸三地黄金檔期，更跨界主辦各項具國際能見度的文創大型活動，未來更有國際巨星加盟，後市看好。寬魚國際30日股價收58元，上漲0.1元。

文創電影體育
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