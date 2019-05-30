5月房市北熱南冷 高雄中古屋交易月減12.3%

2019-05-30 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



5月份台成交量表現呈現北熱南冷，對照年初南部交投火熱的現象，北部的市況應屬落後補追。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中古屋交易熱度遇冷，中信房屋今（30）日內部成交資料顯示，5月全台不動產成交量，較上月略為減少格局，區域上呈現北熱南冷走勢。

中信房屋認為，5月六都交易量漲跌互見，除氣候與政治因素干擾外，也受到1~4月成交市況漲多而有歇緩現象的影響，此現象尤以南部區域最為明顯。

其中，高雄中古屋交易較上月減少12.3%，雖不是六都衰退幅度最多，但房仲業者認為，高雄市長韓國瑜可能參與總統選舉所引發的政治效應，亦即韓市長一旦參選總統，高雄經濟發展能否持續注入活水，普遍市場有所擔憂，進而導致房地產自用與投資面稍有停頓，5月月增因而減少12.3%，但年增率仍維持正成長，後續影響值得留意。

中信房屋內部交易資料顯示，5月全台不動產成交量較上月微減0.2%，六都中古屋交易量月增減幅度，分別為台北市減少7.9%、新北市增加14.9%、桃園市增加1.4%、台中市減少5%、台南市減少19.8%、高雄市減少12.3%。

年增率的部分，全台中古屋較去年同期增加10.5%，六都年增率分別為台北市增加1.4%、新北市增加9.5%、桃園市增加27.6%、台中市減少4.5%、台南市減少15.3%、高雄市增加10.2%。

中信房屋副總經理張世宗表示，農曆年後全台房地產交易迅速升溫，各區域交易量多為成長格局，但自5月開始，成交量出現震盪現象，南部區域漲多暫歇，而連日大雨也影響買方出門看屋的意願，中南部地區甚至多處因豪雨傳出災情，使得過往數月衝高的成交市況趨於平靜，台中市月增率與年增率因豪大雨影響分別小幅減少5%與減少4.5%。

張世宗指出，5月份台成交量表現呈現北熱南冷，對照年初南部交投火熱的現象，北部的市況應屬落後補追，至於南部是否休整後再戰，後續仍要觀察有無新的利多支撐。值得注意的是總統大選議題持續發酵，買方對房市前景的看法是否開始轉為觀望，以及買賣雙方對房地產交易熱度和房價認知能否進一步消彌差距，這些都將是房市進入下半年需要面對的課題。