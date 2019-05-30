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陳飛龍：未來採先貿易後生產策略 前進其他東南亞國家

2019-05-30 17:03經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

南僑集團在1989年赴泰發展，南僑集團會長陳飛龍表示，當初選泰國，除了因該國居歐亞交通樞紐，更因農業強項以米為大宗，泰國南僑將米加值，外銷世界，更是南僑生產重鎮；去年開始在越、印尼、馬等國布點，先以「先貿易後生產」策略，到其他東南亞國家探索、試水溫，也不排除設立生產基地。

陳飛龍30日出席「2019贏在新南向高峰論壇」，以「企業如何拓展南向-南僑泰國30年回顧與展望」為題發表演講，分享他前進泰國30年的經驗。

他說，回頭看30年前到泰國，「當年決定是對的」，選擇泰國，是希望經營以食品加工產業並行銷全球市場的基地；而泰國地理位置適中，有利原料進口與成品出口，且關稅合理，再來銷往澳洲和歐洲都很方便。

以農立國的泰國，米為大宗，在東南亞國家中頗具優勢；陳飛龍表示，若能協助泰國將米加值後出口，不但對泰國有益，對南僑也有益，因此選擇做低脂米果，行銷到歐美市場。由於歐美對米製造加工並不熟悉，開始委託泰國南僑，產品有米加工、麵食加工，經營模式則有ODM、OEM及自有品牌。

泰國南僑研發最成功的產品為嬰兒米果，成立嬰兒米果研發中心，藉此經營全球母嬰新藍海市場。

他也指出，30年後的泰國市場，跟30年前完全不一樣了，城市化需要的產品，南僑都能供應，可說是走在其他國家投資者的前面。

泰國南僑因外銷暢旺，過去五年營收平均成長幅度超過三成，陳飛龍非常看好泰國仍是值得開發的地方，將執行「五年50億」投資計畫，第一階段擴廠將投入泰銖13億元（約新台幣12.2億元），打造新的廠房、倉庫及嬰兒米果產線；新產線滿載，預估可貢獻營收10億泰銖。

南僑生產重鎮放在泰國，這在未來五年都不會變，這五年會用泰國生產的產品，甚至是兩岸產品到東南亞國家探索；去年起南僑在越南、印尼與馬來西亞開始布點，也不排除設立生產基地，不過會先採取「先貿易後生產」策略，因為每個國家都有風險，目前看來泰國風險是最小的國家。

陳飛龍30日出席「2019贏在新南向高峰論壇」，以「企業如何拓展南向-南僑泰國3...
陳飛龍30日出席「2019贏在新南向高峰論壇」，以「企業如何拓展南向-南僑泰國30年回顧與展望」為題發表演講，分享他前進泰國30年的經驗。記者何秀玲／攝影
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