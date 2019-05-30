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華航攜手華山基金會關懷獨居長者 端午送「粽」展愛心

2019-05-30 16:06經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

端午佳節即將到來，中華航空今（30）日再度與華山基金會攜手合作，由華航志工團隊及華山基金會志工共同舉辦「愛老人 動起來」公益活動，雙方志工一同逐戶拜訪桃園市大園區獨居長者。華航長期以實質行動回饋社會及社區，透過身體力行的付出，關懷在地弱勢族群，並獻上端午關懷禮，讓長者感受愛與溫暖，佳節不孤單。

華山基金會桃園地區目前服務近1,000位三失長者（失能、失智、失依），結合各界力量發揮愛心，常年至長者家中提供關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等老人到宅服務。華航與華山基金會長期合作，每年定期於三節協助其舉辦公益關懷活動，除了實質上的協助，更希望透過親力親為的照顧，持續投入關懷社會永續發展。

華航共有15位機師、空服志工與五位華山基金會志工響應本次活動，共拜訪了24戶獨居長者，每位長者的健康、環境狀況各自不同，有些除了獨居之外，還為疾病所苦，或因年長行動不便等，鮮少與外界接觸。

當見到志工們來訪，無不熱情地迎接，以笑容傳達最真切的喜悅。現場聆聽長者的分享，從對談中拉近彼此的距離，並幫其量血壓紀錄健康、按摩暖手等，帶來如同家人般的溫馨陪伴，最後更獻上端午關懷禮盒，內含有粽子、養生飲品、肥皂、多功能傘及環保提袋，讓獨居長者歡慶迎端午。

中華航空自2007年起投入環境保護與社會公益，致力於企業社會責任超過時餘載。2011年12月起號召員工組成志工團隊，自發性定期前往學校，教授各年級小朋友航空英語及分享飛行常識，並持續定期舉辦圍爐、敬老、淨灘等公益活動，愛心不落人後。

端午佳節即將到來，中華航空今（30）日再度與華山基金會攜手合作，由華航志工團隊及...
端午佳節即將到來，中華航空今（30）日再度與華山基金會攜手合作，由華航志工團隊及華山基金會志工共同舉辦「愛老人 動起來」公益活動，雙方志工一同逐戶拜訪桃園市大園區獨居長者。　圖／華航提供
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