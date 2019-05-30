傑出工程師獲海洋貢獻獎 52年投入海洋港灣工程建設

2019-05-30 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



宇泰工程顧問有限公司董事長陳吉紀投入海洋(岸)及港灣工程建設超過52年，對於國內相關工程技術提升、人才培育及國家整體經濟發展有重大貢獻，獲得第六屆「海洋貢獻獎」肯定，今天下午在國立台灣海洋大學接受表揚。

海洋大學校長張清風表示，宇泰工程顧問有限公司陳吉紀董事長是一為傑出的工程師，52年來一直競競業業的在工作崗位上默默奉獻，從早期的台中港、蘇澳港、高雄港之防波堤及碼頭建設、到近幾年和平工業專用港建設、興達電廠外海深水卸煤碼頭工程及海外的國際商港老舊碼頭改建工程，他都親自參與相關規劃設計作業，同時也扮演重要關鍵技術創新與推動的角色。

張清風說，陳吉紀事業有成後，也提供優秀學生獎學金嘉惠學子，並成立宇泰講座邀集國內外優秀學者分享寶貴的經驗，讓學生可以拓展視野。同時，對於慈善的捐助，也不落人後，因此頒發海洋貢獻獎，表彰他在我國海洋、海岸及港灣工程相關領域的傑出貢獻。

陳吉紀董事長民國54年畢業於台北工專土木科，56年服完兵役後即投入海洋（岸）及港灣工程界服務，並取得土木技師及結構技師證照，77年創立宇泰工程顧問有限公司。以他土木水利專業技術能力與豐富實務經驗，投入各項國家重大經建計畫，完成國家重要之港口開發與港埠設施基礎建設，先後榮獲公共工程金質獎、公共工程金質獎設計品質獎、中國工程師學會傑出事業機構獎等肯定。