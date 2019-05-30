南港慶60周年澳門辦全球經銷商大會 拚高值化提升獲利

2019-05-30 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



南港輪胎（2101）慶祝公司成立60周年，今天在澳門舉辦盛大的全球經銷商大會，展示南港在特殊輪胎方面的開發成果。南港名譽董事長林學圃宣誓，南港持續力拚「高值化」，希望透過利基型產品的出貨比重增加，帶動獲利提升。

南港60周年慶祝大會特別選擇在澳門舉行，相中澳門新濠影匯酒店的知名特技飛車表演「狂電派」（Elekron） ，其中特技車輛所使用的輪胎，就是南港所研發的特殊配方高端產品，展現公司的研發實力。

今天南港全球經銷商大會，包括美國、日本、德國、澳洲、中東等全球五大洲、超過70個重要客戶蒞臨，林學圃在會中，宣誓南港朝向「高值化」發展的決心。

林學圃說，南港投入研發包括高端競技胎、新世代冬季用胎、特殊越野胎、防穿刺胎、及高效能四季胎等，這些含金量高的新產品線，可以滿足不同市場的高端需求。

另方面，南港生產單位也持續增置全自動化成型機，希望優化生產流程，提高生產效率。