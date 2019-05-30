又一老店凋零！ 飄香半世紀西門町「美味小館」明日熄燈

2019-05-30 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



飄香超過半個世紀，坐落於台北市西門町商圈巷弄內的「美味小館」，近來也因當地人潮流失，加上房租、水電、瓦斯等營業成本不斷攀升，毅然決定在5月底吹熄燈號，讓許多老饕不勝唏噓。

說起美味小館的招牌菜，砂鍋魚頭、獅子頭等鎮店之寶，無疑是眾多老台北人在冬天裡最為迷戀的味覺記憶，但就和薑母鴨、羊肉爐一樣，總要面臨生意淡、旺季特別明顯的問題，店面租金照算，人事費用還要給半薪。

「現在天氣愈來愈熱，誰還有吃砂鍋魚頭的慾望？」美味小館負責人陳台雲無奈地說，當前大環境人心不易滿足，什麼都少不了，加上當地商圈人潮流失，房租、水電、瓦斯費用又漲聲不斷，營運更加艱辛，尤其是這幾年的夏天，「勉強打平是有，但真的沒賺！」種種原因，都讓這家老店實在撐不下去了。

今年母親節前，美味小館在店門口貼上即將歇業的告示，時間就在5月的最後一天，別說老主顧來不及做好心理準備，更多的是根本還不知道這事。

「真的很感謝，也真的對不起！」身為第二代掌門人的陳台雲，接手營運都20年了，如今要向老饕們告別，當然感到相當不捨，「但這就是緣分」，至於歇業後的下一步？陳台雲也說自己上了年紀，不再另起爐灶。

曾經踏進美味小館用餐的顧客，或許對於店內「僅此一家」的聲明都有深刻印象，猶如主動向大家訴說，這家歷史悠久的老店背景必然有其玄機。

時移境遷，原先佇立於紹興南街的美味小館，歷經第二代子女與鄰居、員工各自合夥又拆資的變革，整個台北市至少就有四家餐館打著「美味小館」的名號，這是開枝散葉的結果，味道各有千秋。

陳台雲則強調，她絕不掠人之美，美味小館源起她的繼父葉華瑞，但只有漢中街這家才是承襲正宗，「其他都是山寨版」，不過她也謙遜地說，一家小店決定關門，不足為外人道。