又一老店凋零！ 飄香半世紀西門町「美味小館」明日熄燈
飄香超過半個世紀，坐落於台北市西門町商圈巷弄內的「美味小館」，近來也因當地人潮流失，加上房租、水電、瓦斯等營業成本不斷攀升，毅然決定在5月底吹熄燈號，讓許多老饕不勝唏噓。
說起美味小館的招牌菜，砂鍋魚頭、獅子頭等鎮店之寶，無疑是眾多老台北人在冬天裡最為迷戀的味覺記憶，但就和薑母鴨、羊肉爐一樣，總要面臨生意淡、旺季特別明顯的問題，店面租金照算，人事費用還要給半薪。
「現在天氣愈來愈熱，誰還有吃砂鍋魚頭的慾望？」美味小館負責人陳台雲無奈地說，當前大環境人心不易滿足，什麼都少不了，加上當地商圈人潮流失，房租、水電、瓦斯費用又漲聲不斷，營運更加艱辛，尤其是這幾年的夏天，「勉強打平是有，但真的沒賺！」種種原因，都讓這家老店實在撐不下去了。
今年母親節前，美味小館在店門口貼上即將歇業的告示，時間就在5月的最後一天，別說老主顧來不及做好心理準備，更多的是根本還不知道這事。
「真的很感謝，也真的對不起！」身為第二代掌門人的陳台雲，接手營運都20年了，如今要向老饕們告別，當然感到相當不捨，「但這就是緣分」，至於歇業後的下一步？陳台雲也說自己上了年紀，不再另起爐灶。
曾經踏進美味小館用餐的顧客，或許對於店內「僅此一家」的聲明都有深刻印象，猶如主動向大家訴說，這家歷史悠久的老店背景必然有其玄機。
時移境遷，原先佇立於紹興南街的美味小館，歷經第二代子女與鄰居、員工各自合夥又拆資的變革，整個台北市至少就有四家餐館打著「美味小館」的名號，這是開枝散葉的結果，味道各有千秋。
陳台雲則強調，她絕不掠人之美，美味小館源起她的繼父葉華瑞，但只有漢中街這家才是承襲正宗，「其他都是山寨版」，不過她也謙遜地說，一家小店決定關門，不足為外人道。
餐飲業禍起蕭牆的故事從沒少過，如今標榜正統的決定不玩了，雖然老闆謙稱「只是一家小店」，但乘載著無數饕客回憶卻是不爭的事實，美味小館除了感謝老主顧多年以來的支持，也祝福大家順利找到下一份心之所屬。
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