UUPON進軍外食連鎖通路 攜手黑面蔡推10％點數回饋

2019-05-30 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣外食族多，根據農糧署統計數字，國人每天外食比例平均高達七成；但在填飽肚子的同時，錢也要花在刀口上，也讓小資男女每天得精打細算。獨家提供悠遊卡會員點數服務的UUPON，與黑面蔡滷春秋、弁當工場攜手，推出「輕鬆消費高額回饋」，可享消費金額10%點數回饋，全台將近400萬UUPON會員均受惠。

瞄準外食連鎖通路，UUPON與黑面蔡滷春秋全台11家門市，以及弁當工場2家門市，聯合推出「消費輕鬆賺」點數回饋。

放大UUPON集點回饋比例，會員消費滿50元，就可累積5點UUPON，點數回饋率高達消費金額的10%；所得UUPON點數，還可直接於門市享受消費兌點服務，每20點可折抵5元的消費額，且不需支付額外的手續費。

回饋廣大UUPON會員，消費金額10%點數回饋將至7月底截止；活動期間，UUPON並提供加碼抽獎活動，凡符合活動條件者，共計有100個限量名額，可獲得100點UUPON紅利點數。

無論消費集點、消費兌點，都是無上限的優惠；等於是透過日常消費，形成循環累兌點，讓全台近400萬UUPON會員，都能享受「每一餐都含金」的點數回饋服務。

UUPON表示，創立於1979年的黑面蔡，是從夜市攤販起家的在地老品牌，更是許多台灣家庭熟悉的正港台灣味；2014年，黑面蔡鎖定小資市場，推出「黑面蔡滷春秋」加熱滷味定點門市銷售，配合招牌楊桃汁等飲品，以「台式平民美食」為獨特精神，再創品牌里程碑。

同樣的，創業十數年的另一家台灣味「弁當工場」，創新市場推出異國料理風味便當，讓上班族不用花大錢，也能飽嚐創新口感的平民美食。兩家MIT品牌，都因其物美價廉的品牌優勢，備受小資男女的支持。