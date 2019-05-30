長榮航與桃空職工協商會議 未有共識

2019-05-30 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空因應桃園市空服員職業工會（桃空職工）繼5月24日協商會議，29日於桃園尊爵天際飯店舉行重啟協商第二次會議，由總經理孫嘉明帶領相關部門主管出席協商會議，雖長榮航空再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽的建議，再次被桃空職工拒絕，長榮航空也予以尊重，但希望桃空職工信守公開信中誠信協商的承諾。

這次會議因5月24日協商會議時，桃空職工只單方面要求公司提出八項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，工會協商代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，因此，長榮航空要求確認第一次會議紀錄的程序後，才開始進行第二次協商會議；但桃空職工擔任主席方的廖以勤理事裁示，要求資方需先提出八項對案後，才願意一併做成會議記錄，長榮航空也予以尊重。

雖此次會議中，勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，故強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的桃空職工也為此拒絕將今日會議做成會議記錄。

長榮航空表示，於前次會議中，已經對於工會提出增設勞工董事、調整日支費、疲勞航班改善、參與人評會機制等四項訴求提出對案，因此在今日會議中，長榮航空也要求桃空職工對於此四項對案表達意見，以利進行討論。

長榮航空今日也針對另外四項訴求：國定假日雙倍薪、各航班派遣外籍組員不得超過兩名、理監事及會員代表會務公假、變更勞動條件及工作規則，提出相關對案及論述，並請桃空職工提出意見。

長榮航空表示，日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮航空在過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望桃空職工能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是桃空職工一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲桃空職工具體回應，才能有有助於協商。

各航空公司飛航桃園－北京、桃園－東京等被認為較辛勞的航班，並沒有一家航空公司以過夜方式來派遣，長榮航空也認為過夜不是唯一解決辛勞的方式，並提出多項折衷方式，但是桃空職工卻一再只要求過夜方式解決辛勞問題，其用意實令人不解。

長榮航空指出，在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變。