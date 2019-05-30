親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

多瑙河南韓團船難！大水低溫、古董船的搜救困難

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

長榮航與桃空職工協商會議 未有共識

2019-05-30 12:22經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空因應桃園市空服員職業工會（桃空職工）繼5月24日協商會議，29日於桃園尊爵天際飯店舉行重啟協商第二次會議，由總經理孫嘉明帶領相關部門主管出席協商會議，雖長榮航空再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽的建議，再次被桃空職工拒絕，長榮航空也予以尊重，但希望桃空職工信守公開信中誠信協商的承諾。

這次會議因5月24日協商會議時，桃空職工只單方面要求公司提出八項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，工會協商代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，因此，長榮航空要求確認第一次會議紀錄的程序後，才開始進行第二次協商會議；但桃空職工擔任主席方的廖以勤理事裁示，要求資方需先提出八項對案後，才願意一併做成會議記錄，長榮航空也予以尊重。

雖此次會議中，勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，故強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的桃空職工也為此拒絕將今日會議做成會議記錄。

長榮航空表示，於前次會議中，已經對於工會提出增設勞工董事、調整日支費、疲勞航班改善、參與人評會機制等四項訴求提出對案，因此在今日會議中，長榮航空也要求桃空職工對於此四項對案表達意見，以利進行討論。

長榮航空今日也針對另外四項訴求：國定假日雙倍薪、各航班派遣外籍組員不得超過兩名、理監事及會員代表會務公假、變更勞動條件及工作規則，提出相關對案及論述，並請桃空職工提出意見。

長榮航空表示，日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮航空在過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望桃空職工能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是桃空職工一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲桃空職工具體回應，才能有有助於協商。

各航空公司飛航桃園－北京、桃園－東京等被認為較辛勞的航班，並沒有一家航空公司以過夜方式來派遣，長榮航空也認為過夜不是唯一解決辛勞的方式，並提出多項折衷方式，但是桃空職工卻一再只要求過夜方式解決辛勞問題，其用意實令人不解。

長榮航空指出，在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變。

長榮航空表示，公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

長榮航空與桃空職工協商未有共識，長榮航空再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體...
長榮航空與桃空職工協商未有共識，長榮航空再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽的建議，再次被桃空職工拒絕，長榮航空表示尊重，但希望桃空職工信守公開信中誠信協商的承諾，並臚列雙方意見對照表給社會大眾了解。 圖／長榮航空提供
分享

長榮航空罷工薪資
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

長榮勞資協商共識有限 工會將上街遊行

2019-05-30 06:13

業務最前線／推展B2B業務 點線面綜觀全局

2019-05-30 03:28

智慧經營／跨界教育 養出創新人才

2019-05-30 03:28

行銷望遠鏡／聽懂顧客…銷售第一步

2019-05-30 03:28

連鎖效應／合資四模式 做大連鎖版圖

2019-05-30 03:27

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

大同掏空案 林蔚山判刑八年

2019-05-30 00:02

誠品：上海店去留要看仲裁

2019-05-30 00:01

這個判決 大同公司派警訊

2019-05-29 23:54

失落大同掌門人 面臨大考驗

2019-05-29 23:54

誠品：24小時書店…不會斷

2019-05-29 23:54

董事會決議 大飲想主動下市

2019-05-29 23:30

全球藥品審查規範 衛福部將參與制定

2019-05-29 23:30

國泰飯店旗下攻親子客

2019-05-29 23:30

台灣磨劍十年 藥審能力不輸四強

2019-05-29 23:30

紐西蘭航空買八架787-10 為機隊加分

2019-05-29 19:50

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

東森國際 聚焦多媒體發展

2019-05-29 14:35

業成：紅色供應鏈暫停殺價 需觀察美中貿易戰

2019-05-29 14:20

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

美國商會喊話 航空、銀行業需有「罷工預告期」

2019-05-29 12:51

力挺勞退自選 美國商會這樣建議

2019-05-29 12:40

吳旻潔：誠品上海店房東已提法律仲裁 盼解決去留問題

2019-05-29 12:18

遠航第六架ATR新機抵台 張綱維：明年過年10架皆到位

2019-05-29 11:53

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

彰銀經營權爭奪 將重啟訴訟近身肉搏戰

2019-05-27 15:58

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

送日圓現金、處理罰單…原來信用卡祕書這麼好用

2019-05-29 16:28

失落的大同王國掌門人 林蔚山好好先生接班之路

2019-05-29 22:11

全聯買菜甭付現 「嗶」一下賺點數

2019-05-29 14:21

華為效應 三星擴大下單台系鏈

2019-05-30 02:16

中信新網銀 擁七大亮點

2019-05-30 02:54

防洗錢評鑑 我成績可望躍進

2019-05-30 02:54

聯發科5G晶片 創五個第一

2019-05-29 23:41

童子賢、劉揚偉憶當年：兄弟一起工作到天亮

2019-05-29 16:51

當超市遇上信用卡 怎麼PAY最有利？

2019-05-29 14:22

錯放聶隱娘、擦肩奧丁丁 國發基金不想再抱憾

2019-05-29 15:40

實支實付險 擬 限買二家二張

2019-05-29 23:48

新聞眼／外商唱衰？ 中美貿易戰政府不想面對的…

2019-05-29 23:55

台企銀增資 小股東想參與

2019-05-30 02:54

洛桑報告示警：貿易戰恐衝擊台灣出口

2019-05-29 23:54

郭台銘、童子賢同逛Computex 大批人潮圍觀

2019-05-29 14:42

誠品：24小時書店…不會斷

2019-05-29 23:54

華為效應 美光停止供貨華為

2019-05-30 02:16

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11

新南向困境 國家隊公司喊卡

2019-05-29 14:35

大同掏空案 林蔚山判刑八年

2019-05-30 00:02

長榮勞資6小時談判 原地踏步收場

2019-05-30 00:22

現身Computex…郭台銘聆聽困難 當政見發表

2019-05-29 23:31

台企銀十大股東 中纖、大摩上榜

2019-05-30 02:54

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

IMD：台灣貿易表現 大退步

2019-05-30 01:55

避免炒房巧門 資金匯回買廠房辦公室擬設限

2019-05-30 05:54

台灣手機銷量低迷 品牌商高層：健康常態

2019-05-29 15:16

萬事達尊榮秘書 3公銀將停用

2019-05-29 14:35

全球抵制華為台灣也跟進？沈榮津、曾銘宗這樣表態

2019-05-29 13:27

長榮航空勞資再協商 工會喊話：盼資方提8訴求對案解決

2019-05-29 16:18

長榮勞資協商共識有限 工會將上街遊行

2019-05-30 06:13

6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13

台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

2019-05-30 11:00

美商會看電力 有深深顧慮

2019-05-30 01:43

寶佳持股台新金 大降至1.8%

2019-05-30 02:54

經濟部：供電穩定見成效 Google、微軟都來加碼投資

2019-05-30 05:43

實支實付不夠用？壽險公司評估兩招因應

2019-05-29 22:23

長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01

台幣貶至兩年四個月低點

2019-05-30 02:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top