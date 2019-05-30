6月4日空服員上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利手段

2019-05-30 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



再次協商共識仍舊有限。桃園市空服員職業工會昨與長榮航空公司進行第二次協商會議，針對八大訴求，雙方共識不足，進度緩慢。工會說，會盡力完成罷工投票手續，對於取得罷工權也很有信心，將於6月4日走上街頭力爭權益，長榮則說，照顧員工的初心不變，但是不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段。

工會說，資方所提對案大致與原本團體協商及調解會議上所提並無二致，且認為多次表示願意於6月10日當周召開下次協商會議，也願意開放直播，長榮卻改口說要開多次會前會才能決定會議形式及是否進入正式會議，不願承諾下次正式協商的時間。他們說，顯然比起討論訴求，長榮航空正重視直播。

工會說，截至昨日已超過3000名長榮會員參與罷工投票，可見本會訴求有極高民意支持，未來也有相當機率取得合法罷工權。工會將全力完成罷工投票程序，與6月4日「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，並於6月6日投票完畢後儘速完成開票作業。

對此，長榮表示，雖此次會議中，勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識。但直到會議結束，工會仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出工會協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

針對直播一事，長榮也說，雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，故強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的工會也為此拒絕將今日會議做成會議記錄。

工會所提八項訴求中，長榮說日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮在過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望工會能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是工會一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲工會具體回應，才能有有助於協商。

長榮表示，就各航空公司飛航桃園-北京、桃園-東京等被認為較辛勞的航班，並沒有一家航空公司以過夜方式來派遣，長榮也認為過夜不是唯一解決辛勞的方式，並提出多項折衷方式，但是工會卻一再只要求過夜方式解決辛勞問題，其用意實令人不解。