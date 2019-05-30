長榮航與桃空職工第三次協商日期 雙方無共識

2019-05-30 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會(桃空職工)與長榮航空昨天協商到深夜，原訂6月3日協商，但雙方無共識，下次協商日期還不確定。

長榮航空今（30）日表示，已經同意東京BR198改為冬季過夜班，這次共有8項訴求，因兩方想法落差太大，能共識的訴求還是太少，總經理孫嘉明再次訴求希望能公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽，希望桃空職工信守公開信中誠信協商的承諾。

長榮航空今日指出，5月24日協商會議時，桃空職工擔任主席方的廖以勤理事裁示，要求資方需先提出8項對案後，才願意一併做成會議記錄，長榮航空也予以尊重；昨日的會議，勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

長榮航空再度重申，日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮航空過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望桃空職工能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是桃空職工一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲桃空職工具體回應，才能有有助於協商。

各航空公司飛航桃園-北京、桃園-東京等被認為較辛勞的航班，亞洲並沒有一家航空公司以過夜方式來派遣，長榮航空也認為過夜不是唯一解決辛勞的方式，並提出多項折衷方式，但是桃空職工卻一再只要求過夜方式解決辛勞問題，其用意實令人不解。

長榮航空也再度表示，長榮航空營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變，公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

桃園市空服員職業工會與長榮航空29日協商到深夜，原訂6月3日協商，但雙方無共識，下次協商日期還不確定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook