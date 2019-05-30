長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識
長榮航空勞資爭議協商，桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方昨晚勞資協商，在交通部、勞動部及市府勞動局官員居間協調下，展開馬拉松協商6小時，至今天凌晨前，雙方各有堅持，最終協商會議仍無法達成共識。
工會副秘書長周聖凱表示，工會提出八大訴求，資方所提對案與原本團協、調解會提案相同，卻著重討論直播，僅在台北東京（BR198）航班多增加一個月外站過夜方案，距離工會八大訴求，包括提高日支費（禁搭便車）、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等差距巨大，工會多次表示願意6月10日當週召開下次協商會議，願意開放直播，但是資方不同意，工會將全力完成罷工投票、與6月4日進行「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行。
長榮航空總經理孫嘉明表示，針對工會所提八大訴求，資方也對4項訴求向工會說明，但是工會未具體提出八大訴求對案意見，尤其公司不接受禁搭便車訴求，而且討論第三次協商會議強烈要求直播，工會卻拒絕，公司建議6月3日先開會前會討論第三次協商直播、邀請媒體列席，亦遭工會拒絕，工會則希望6月10日再談直播，雙方無法達成共識，工會亦拒絕將這次協商會議做成會議記錄，目前未決定第三次協商會議時間。
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