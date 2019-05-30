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長榮勞資六小時談判 原地踏步收場

2019-05-30 00:22經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮航空勞資雙方今（29）日舉行重啟協商後的第二場會議，但歷經六個小時的談判，在工會提出的八項訴求上，幾乎未達成任何共識，徒勞無功。勞資離握手言和，仍有千里之遙。

八項訴求中，僅在改善過勞航班的議題上，台北-東京航班一年中有五個月時間可以讓空服員在東京過夜（冬季班表），今天協商中，長榮同意增加一個月至六個月。但除此之外，其他訴求都原地踏步，進度緩如牛步。

至於下次協商會議何時舉行？長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮公司強烈建議工會開放直播，讓社會大眾檢視協商過程，但工會拒絕；公司建議工會6月3日先開一次會前會，討論下次協商要如何開放直播，但工會對此仍有不同意見，導致第三次協商會議日期今天無法敲定。

桃園空服員職業工會今天發聲明，表示願意有條件開放直播，並開出同意直播的三個條件，包括必須有公正第三方主持人、必須開放專業意見人士參與協商，以及應限定開放直播的協商場次。

為討論如何改善空服員勞動環境，長榮航空勞資雙方今年共舉行三場勞資爭議調解會議，工會提出設置勞工董事、提高日支費（外站津貼）、改善疲勞航班、禁搭便車四項訴求，但勞資雙方對此毫無共識，導致調解會議破局，工會隨即於5月13日至6月6日啟動罷工投票。

在投票期間，工會主動表示願意跟公司繼續協商，因此5月24日勞資雙方舉行重啟協商後第一場會議，今天則舉行第二場會議。會議從下午五點半開始，直到深夜11:30分才結束，歷時六個小時，但雙方歧見鴻溝仍相當深。

桃園空服員職業工會發動長榮空服員罷工投票，預計6月6日截止，工會於6月7日及8日開票。取得合法罷工有兩道門檻，包括桃空職工需有過半會員同意，以及桃空職工的長榮分會會員中，需有超過八成同意罷工。

長榮航空內部評估，工會取得罷工權的可能性很高；若成真，將是台灣民營航空公司首次的罷工事件。長榮高層表示，罷工不僅影響旅客權益，長榮飛機在停機坪無法起飛，更造成其他航空公司的飛機無法降落，機場航班調度勢必大亂，影響層面非同小可。

高層強調，工會罷工勢在必行，公司已做好打持久戰的準備。

為了替罷工造勢，桃園空服員職業工會將於6月4日發動日「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，桃園空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，正在如火如荼規劃中，待細節確定後會對外公布。

勞動部勞動關係司司長王厚偉（左）與長榮航空總經理孫嘉明，協商會議進行途中在場外進...
勞動部勞動關係司司長王厚偉（左）與長榮航空總經理孫嘉明，協商會議進行途中在場外進行溝通。記者韓化宇／攝影
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長榮航空勞資雙方29日舉行重啟協商後第二次會議，但歷時六小時談判，仍徒勞無功。記...
長榮航空勞資雙方29日舉行重啟協商後第二次會議，但歷時六小時談判，仍徒勞無功。記者韓化宇／攝影
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長榮航空桃園空服員職業工會罷工
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