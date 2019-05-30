親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

連鎖效應／合資四模式 做大連鎖版圖

2019-05-30 03:27經濟日報 李培芬

許多創業者感嘆合資生意不好做，殊不知許多加盟連鎖企業，正是運用合資關係的建立，不但能提高加盟控管度，更能選育留用人才，發揮人力資源的最大效用。

加盟企業的商業模式，簡化為公式即是：B2B2C，連鎖總部（B）招收外部加盟店（B）用以經營顧客（C）；與直營連鎖的B2b2C，連鎖總部（B）建置直營店（b）來經營顧客（C），差異即在於建店投資與人力資源的外部整合或內部養成。

直營與加盟並非一刀切，透過與外部加盟者和內部同仁合資關係的建立，運用股權與內外部創業者建立更緊密的合作關係，在連鎖企業的經營運作上是屢見不鮮的。

連鎖向被譽為「最靠近創業的就業」，連鎖企業由於以量化開店成就規模經濟，所以無論採用直營或加盟發展，均須培養店群的經營人才，店長即是一家店的經營者，而每一家店也都是獨立核算的。

「合資」創業望之卻步，為何卻對「連鎖」企業大有妙用？其實合資建立的是股權關係，善用股權規畫，亦對加盟者或同仁產生了激勵效果。

在連鎖實務上，合資開店股東雙方依身分區別，可概分總部或總部高管與加盟者或內部同仁合資開店，無論總部或總部高管占股大小，一般與加盟者合資即劃分給加盟管理，與同仁合資則劃歸直營管理，但從總部控股結構而言，此四種情況並不相同：

一、加盟公司與加盟者合資：一般而言與外部合資，多會讓加盟者占大股，做為激勵加盟者更加投入經營誘因，加盟總部藉形成合資關係，一方面提高控管度，一方面提升加盟店為子公司，形成更緊密的關係，另亦有加盟總部占大股之規畫，多會在分紅時讓利給加盟者。

二、加盟公司高管與加盟者合資：此為合資加盟主要的股權規畫的架構，透過與加盟公司高管（多數即是加盟企業老闆）間個人合資關係的建立，亦可收提升控制力的效果，總部和盟店之間沒有控股關係，縱使高管占大股，也不用合併財報，獨立運作自主性高。

三、加盟公司與內部同仁合資：無論公司占股大小，通常雙方關係都更類似於直營店，因為內部同仁，大多原就是店務夥伴，在工作中累積經驗順勢創業，但亦有總部以合資開店為前提召募同仁，強化其入職的意願，亦是連鎖企業人力資源運作上的一著活棋。

四、加盟公司高管與內部同仁合資：典型的內部創業，目的是為有效留用店務人才，通常連鎖企業老闆多出身自開店，因此深諳支持同仁開店做老闆，才不致將有志創業的成熟人才往外推，同時在加盟條件上，也會有優於外部加盟的資源提供與方案規畫。

許多直營連鎖企業，亦會開放店股讓同仁參與投資，畢竟股東關係比主僱關係，更有助長期留住人才。值得注意的是合資開店與開放總部股權認股，以及股票選擇權的使用，三者有著很大的不同。

善用合資，以股權規畫鎖定人才，加盟連鎖也能像直營連鎖一樣，形成共同品牌的歸屬感，又連又鎖、沒有分野。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

創業股東財報
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

業務最前線／推展B2B業務 點線面綜觀全局

2019-05-30 03:28

智慧經營／跨界教育 養出創新人才

2019-05-30 03:28

行銷望遠鏡／聽懂顧客…銷售第一步

2019-05-30 03:28

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

紐西蘭航空買八架787-10 為機隊加分

2019-05-29 19:50

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

東森國際 聚焦多媒體發展

2019-05-29 14:35

業成：紅色供應鏈暫停殺價 需觀察美中貿易戰

2019-05-29 14:20

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

美國商會喊話 航空、銀行業需有「罷工預告期」

2019-05-29 12:51

力挺勞退自選 美國商會這樣建議

2019-05-29 12:40

吳旻潔：誠品上海店房東已提法律仲裁 盼解決去留問題

2019-05-29 12:18

遠航第六架ATR新機抵台 張綱維：明年過年10架皆到位

2019-05-29 11:53

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

大師論壇／羅默、張忠謀兩大咖共識 黑板是最偉大發明

2019-05-29 01:53

大師論壇／張忠謀：貿易戰衝擊科技創新

2019-05-29 00:50

工研院協助業界 逐步導入AI

2019-05-29 00:35

寒舍改選 蔡伯翰續任董座

2019-05-29 00:34

如興 說明重編財報關鍵

2019-05-29 00:34

點亮創業之星論壇／青年創業 兩岸大咖教戰

2019-05-29 00:32

遠航強化飛安 加速引進新機

2019-05-29 00:28

大師論壇／羅默：政府應引導經濟成長

2019-05-28 23:36

大師論壇／蔡進發：諾貝爾大師人生經驗 啟發學生思考

2019-05-28 23:33

大師論壇／周行一 透視美中戰略

2019-05-28 23:33

大師論壇／王文杉：諾貝爾大師帶進國際視野

2019-05-28 23:31

大師論壇／羅默與亞大師生座談 鼓勵學子跳出框架

2019-05-28 23:30

大師論壇／張忠謀：組國家隊 不妥且無效

2019-05-28 23:30

大師論壇／廖燦昌：銀行業應善用「知識庫」

2019-05-28 23:29

大師論壇／第一銀行副總經理陳芬蘭：企業混血 打世界盃

2019-05-28 23:29

大師論壇／羅瑋：新技術 改變商業模式

2019-05-28 23:28

大師論壇／蘇建榮：用政策誘發創新動能

2019-05-28 23:27

大師論壇／羅默：談美中之爭…須理性討論

2019-05-28 23:26

觀念話題／獨董…不是公司治理萬靈丹

2019-05-28 23:23

智慧經營／講茶學院 品茗文化行銷全球

2019-05-28 23:23

上班卒仔照子放亮／帶勁上班

2019-05-28 23:23

公共治理／陳美伶 把政府變成服務業

2019-05-28 23:23

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49
看更多

熱門文章

獨／注意！實支實付險擬限買「2家2張」

2019-05-29 10:26

倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23

送日圓現金、處理罰單…原來信用卡祕書這麼好用

2019-05-29 16:28

吳旻潔：誠品上海店房東已提法律仲裁 盼解決去留問題

2019-05-29 12:18

失落的大同王國掌門人 林蔚山好好先生接班之路

2019-05-29 22:11

全聯買菜甭付現 「嗶」一下賺點數

2019-05-29 14:21

錯放聶隱娘、擦肩奧丁丁 國發基金不想再抱憾

2019-05-29 15:40

郭台銘、童子賢同逛Computex 大批人潮圍觀

2019-05-29 14:42

童子賢、劉揚偉憶當年：兄弟一起工作到天亮

2019-05-29 16:51

中美科技大戰一觸即發！ 星展指出：衝擊程度台灣恐高於南韓

2019-05-29 12:20

空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11

南台灣最強親子飯店被搶爆 一房難求

2019-05-29 19:50

台灣手機銷量低迷 品牌商高層：健康常態

2019-05-29 15:16

全球抵制華為台灣也跟進？沈榮津、曾銘宗這樣表態

2019-05-29 13:27

長榮航空勞資再協商 工會喊話：盼資方提8訴求對案解決

2019-05-29 16:18

當超市遇上信用卡 怎麼PAY最有利？

2019-05-29 14:22

遠航第六架ATR新機抵台 張綱維：明年過年10架皆到位

2019-05-29 11:53

報稅倒數三天！近五成民眾擔心這個

2019-05-29 09:20

萬事達尊榮秘書 3公銀將停用

2019-05-29 14:35

老年化照護問題大 金控老董獻策：閒置小學改日照中心

2019-05-29 09:21

新南向困境 國家隊公司喊卡

2019-05-29 14:35

IMD世界競爭力排名洗牌 新加坡憑什麼取代美國的寶座？

2019-05-29 10:42

台灣之光！群創光電獲頒美國通用汽車2018年供應商創新獎

2019-05-29 11:06

長榮勞資糾紛2度協商交通、勞動部參加 工會提8訴求

2019-05-29 19:01

聯發科5G單晶片 明年Q1拚量產

2019-05-29 14:35

和碩旗下景碩、復揚 有意前進印尼巴淡

2019-05-29 12:15

長榮航空勞資協商 工會同意有條件開放直播

2019-05-29 16:42

星展最新報告：科技戰下 台灣受衝擊程度恐高於南韓

2019-05-29 09:53

國銀龍頭獲國人信賴 連續14年信譽品牌銀行類金獎

2019-05-29 12:22

美國商會2019白皮書出爐 對台灣供電「深深顧慮」

2019-05-29 11:20

iPhone降價 研調：不足以恢復成長、首季銷量年減17.6%

2019-05-29 12:37

紐西蘭航空買八架787-10 為機隊加分

2019-05-29 19:50

浩鑫與魯茲合作智慧工廠 效應將在2020年顯現

2019-05-29 18:50

業成：紅色供應鏈暫停殺價 需觀察美中貿易戰

2019-05-29 14:20

長榮航勞資糾紛協商不直播？ 工會：未來不排除開放

2019-05-29 19:38

Google若停止支援 研調：短期限制華為成長空間

2019-05-29 11:43

長榮勞資爭議協商6小時 無法達成共識

2019-05-30 01:09

長榮勞資協商 空服員工會：罷工開票後可直播

2019-05-29 18:10

貿易戰變貨幣戰？惠譽：中國不太可能降息支持經濟成長

2019-05-29 16:10

力挺勞退自選 美國商會這樣建議

2019-05-29 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top