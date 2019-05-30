智慧經營／跨界教育 養出創新人才

溫世仁文教基金會執行長林雅莉（左）與HundrED執行長Lasse Leponiemi。 記者何佩儒／攝影 分享 facebook 傳統的學校教育或技職教育，教導學生各種知識及技能，但「多元創新的思維」、「以人為本的作為」這些符合未來世代所需的能力，卻難以透過傳統教育方式傳授，愈來愈多的企業、基金會等，正積極透過跨境、跨界實習或創新教育，培育更多未來人才。

未來菁英 須具備六指標

在一個可以運用科技創造各種可能的時代，「創新」成為差異化的關鍵因素，不斷的創新又將時代變化的轉速加快，年輕人憂心找不到工作，企業主抱怨好人才難尋，能夠縮短其間的差距就在「教育」。

溫世仁文教基金會多年來致力培育社會所需的人才，持續以K12（國小一年級到高三）學子、職場新鮮人與社會人士等為對象，推動各項培育計畫與系列活動。今年更正式推出人才培育藍圖，定名為TalentNXT，同時與全球教育組織HundrED合作，舉行全球教育創新大賞活動NXTEducator。

溫世仁文教基金會執行長林雅莉表示，溫世仁文教基金會透過學術研究、服務產業趨勢分析與人才價值前瞻研究等成果，結合多年在教育活動的經驗，定義未來社會所需人才的六大指標「FIT+HUG」，FIT三大特質代表的是「Friendly by nature」（真誠友善的本質）、「Innovative with diversity」（多元創新的思維）、「Technology-aware」（科技運用的認知）；另外再加上HUG三大能力，分別代表「Human-centric approach」（以人為本作為）、「Uniting multiple domains」（跨領域整合）、「Global view with local act」（全球視野在地實踐）。

HundrED是位於芬蘭的非營利組織，林雅莉指出，基金會此次特別與HundrED合作，針對K12教育領域，合作全球教育創新大賞，希望提供一個世界舞台，讓全球教育創新者分享教育模式，並啟發更多教育創新者致力於培育未來世界所需人才。

輪調訓練 擴大國際視野

HundrED執行長Lasse Leponiemi表示，目前大部分學校體系的教育模式，是因應工業時代需求而建立的，在時代的演進下，應該找出著眼未來生涯能力的教育創新方式。面對快速變化的世界，除了學校積極急起直追，創新教育更可縮短其距離。

調查顯示，有兩成的在職者認為職業技能相當重要，應該在學校教育時能習得；超過八成的在學生，則希望在學校學到更多在職場及生活的技能。全球教育創新大賞已在全球展開徵選，6月30日截止收件，並將於10月30日前公布入圍名單。

而精誠資訊為協助台灣的軟體產業進軍國際，培養高潛力的年輕國際軟體行銷人才，今年也特別規畫iMA人才培育計畫。iMA計畫以培養「3i跨界人才力」為主軸，所謂3i就是international（ 國際視野的勇氣）、industry （行業應用的創新）、intelligence（ 人工智慧的致能）。iMA計畫安排跨境、跨界為期二年的培訓。

包括在台灣、美國、中國、新加坡各地輪調訓練，由各地區總經理親自擔任導師，透過各地區輪調機會，了解當地市場、拜訪海外客戶，培養國際視野與業務拓展能力，今年預計招收30位有意願挑戰國際軟體行銷業務的年輕人，加入iMA計畫。