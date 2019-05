智慧經營/跨界教育 養出創新人才

2019-05-30 03:28 經濟日報 經濟日報 何佩儒



溫世仁文教基金會執行長林雅莉(左)與HundrED執行長Lasse Leponiemi。 記者何佩儒/攝影 分享 facebook 傳統的學校教育或技職教育,教導學生各種知識及技能,但「多元創新的思維」、「以人為本的作為」這些符合未來世代所需的能力,卻難以透過傳統教育方式傳授,愈來愈多的企業、基金會等,正積極透過跨境、跨界實習或創新教育,培育更多未來人才。

未來菁英 須具備六指標

在一個可以運用科技創造各種可能的時代,「創新」成為差異化的關鍵因素,不斷的創新又將時代變化的轉速加快,年輕人憂心找不到工作,企業主抱怨好人才難尋,能夠縮短其間的差距就在「教育」。

溫世仁文教基金會多年來致力培育社會所需的人才,持續以K12(國小一年級到高三)學子、職場新鮮人與社會人士等為對象,推動各項培育計畫與系列活動。今年更正式推出人才培育藍圖,定名為TalentNXT,同時與全球教育組織HundrED合作,舉行全球教育創新大賞活動NXTEducator。

溫世仁文教基金會執行長林雅莉表示,溫世仁文教基金會透過學術研究、服務產業趨勢分析與人才價值前瞻研究等成果,結合多年在教育活動的經驗,定義未來社會所需人才的六大指標「FIT+HUG」,FIT三大特質代表的是「Friendly by nature」(真誠友善的本質)、「Innovative with diversity」(多元創新的思維)、「Technology-aware」(科技運用的認知);另外再加上HUG三大能力,分別代表「Human-centric approach」(以人為本作為)、「Uniting multiple domains」(跨領域整合)、「Global view with local act」(全球視野在地實踐)。

HundrED是位於芬蘭的非營利組織,林雅莉指出,基金會此次特別與HundrED合作,針對K12教育領域,合作全球教育創新大賞,希望提供一個世界舞台,讓全球教育創新者分享教育模式,並啟發更多教育創新者致力於培育未來世界所需人才。

輪調訓練 擴大國際視野

HundrED執行長Lasse Leponiemi表示,目前大部分學校體系的教育模式,是因應工業時代需求而建立的,在時代的演進下,應該找出著眼未來生涯能力的教育創新方式。面對快速變化的世界,除了學校積極急起直追,創新教育更可縮短其距離。

調查顯示,有兩成的在職者認為職業技能相當重要,應該在學校教育時能習得;超過八成的在學生,則希望在學校學到更多在職場及生活的技能。全球教育創新大賞已在全球展開徵選,6月30日截止收件,並將於10月30日前公布入圍名單。

而精誠資訊為協助台灣的軟體產業進軍國際,培養高潛力的年輕國際軟體行銷人才,今年也特別規畫iMA人才培育計畫。iMA計畫以培養「3i跨界人才力」為主軸,所謂3i就是international( 國際視野的勇氣)、industry (行業應用的創新)、intelligence( 人工智慧的致能)。iMA計畫安排跨境、跨界為期二年的培訓。

包括在台灣、美國、中國、新加坡各地輪調訓練,由各地區總經理親自擔任導師,透過各地區輪調機會,了解當地市場、拜訪海外客戶,培養國際視野與業務拓展能力,今年預計招收30位有意願挑戰國際軟體行銷業務的年輕人,加入iMA計畫。