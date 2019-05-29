星月大地推「綠野仙蹤遊程」 協助在地農業觀光

2019-05-29 21:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



位於月眉麗寶樂園後方的星月大地景觀休閒園區，今(29)日宣布推出「綠野仙蹤遊程&火龍果料理」，希望藉由一日農夫式的火龍果知識導覽遊程，搭配火龍果料理，協助在地農業觀光發展。

在眾多應景的夏令水果中，富含花青素和甜菜紅素的火龍果，近年來在市場快速竄紅，而外埔、后里是火龍果的重要產地之一。

星月大地這次跳脫以往「嘉年華」式節慶活動思維，特別選用外埔、后里地區盛產的紅白火龍果鮮果與花苞入菜，推出在6月至12月產季可以常態吃得到的「星月火龍果創意料理」，以及「星月綠野仙蹤」一日農夫式的火龍果知識導覽遊程。

星月大地董事長陳文河表示，園區從與親友同享的桌宴，到個人品味的套餐通通都有，相信在農業部門與產業共同的合作推動下，未來火龍果宴將成為台中地區指名的觀光休閒特色料理。

休閒生活就是為了洗滌心靈的疲憊，星月大地除了提供觀賞火炎山百變山色最佳角度，及發展火龍果創意料理之外，同時發「藝術駐旅」活動首波成果。

「走入人類學田也的藝術家」張家銘老師，以9.3噸大安溪樸石即興雕刻的作品《豬是大吉》，也於今天正式啟用。張家銘強調：「順石勢、隨心意，讓石頭內藏的生命甦醒」，透過藝術家的刀馴服頑石，成為與遊客相互對話與傾聽的生命之石。

同時，星月大地也將剛在台北信義計畫區完展的李承亮老師作品《時光旅行艙》引進園區展示一年，讓大家不用再跑上台北的都市叢林，就可直接徜徉在綠野天幕下，進入這一座穿梭時光的精神載具內。

《時光旅行艙》這次降落在星月大地的休憩空間，提供由內和由外觀看都不同的光影風景給觀者，陪伴在此進行露營休閒的遊客，一起登陸在想像的世界裡，尋找自已的星月大地。

陳文河說，遊客可以一邊聆聽環境音樂的呢喃，一邊觀看投影在艙體周圍的影像變化，藉由空間中顏色、光影與周圍聲音的改變，提供遊客一個異次元的空間假想，進入自己私密的想像領域。

為提供遊客不一樣的感官之旅，星月大地還推出專屬的「星月綠野仙蹤遊程」，帶領大家參觀園區內景觀與自然生態，介紹《豬是大吉》、《時光旅行艙》等裝置藝術內涵。