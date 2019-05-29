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紐西蘭航空買八架787-10 為機隊加分

2019-05-29 19:50經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

紐西蘭航空宣布，確認將購入八架最新型波音787-10夢想客機，除了期望全新機型能為全球航線網絡加分外，更將提升整體旅客飛行體驗。首批交付的波音787-10夢想客機預計將於2022年正式加入紐西蘭航空機隊大家庭，其所配置的奇異航空集團最新型GEnx-1B引擎，更有機會每年為地球節省下近190,000噸的碳排放量，令飛行更加友善環境。

紐西蘭航空目前擁有13架波音787-9夢想客機，是執飛太平洋地區航線的主力機型同時也是最佳機型。紐西蘭航空全球執行長Christopher Luxon表示：「波音787-10夢想客機的機身更長且燃油效率更佳，而且我們與波音公司有著長期的緊密合作，相信787-10機型能很好地滿足我們的發展需求，擔負目前由777-200機隊執行的飛行任務。」

他表示：「此投資無疑對我們來說是個相當重大的決策。由於787-10相較787-9能提供近15% 更寬敞的客艙空間及貨運能力，我們堅信這將為公司未來的營運調整帶來更多空間，同時也會帶來更多新的發展機會。」

紐西蘭當地時間今晨9點半於紐西蘭航空奧克蘭總部，由其全球執行長Christopher Luxon代表，與波音亞太區民用航空市場銷售副總裁Christy Reese 及奇異航空集團全球銷售暨行銷副總裁Jason Tonich共同簽訂購機意向書，依目錄價格計算，其總額價值約27億美元（約新台幣840億元）。

除了已確認購買的八架飛機外，意向書中也提到，飛機採購數量可彈性調整至多達20架。紐西蘭航空綜合考量未來整體機隊與航線網絡的發展，對於是否將787-10換成787-9、或是這兩種機型的組合，紐西蘭航空將保有最終決定權；交機時程也可能依市場需求延遲或提早。這些執飛長途航線的飛機，也將作為2025年準備淘汰之八架777-200飛機的遞補。

紐西蘭航空全球執行長Christopher Luxon表示，「此項宣布對於紐西蘭航空及眾多顧客而言，都是令人振奮不已的消息。投資目前市場上最革新、舒適且友善環境的機型，也是在履行企業永續經營與成長的承諾。為了讓紐西蘭與世界更緊密，我們擁有極高比例的長途航線；在這款最先進機型的加入後，我們將持續引領業界，以最年輕、最高效能的機隊執飛全世界。」

波音亞太區民用航空市場銷售副總裁Christy Reese也說道：「我們很榮幸能與紐西蘭航空進一步深化夥伴關係。這一大手筆的購機計劃展現了紐西蘭航空對未來營運增長的信心，而波音787-10作為現行最高效能的廣體客機、每個機位的燃油成本相較於被取代的機型可顯著減少約25%且與紐西蘭航空目前擁有的787-9機型有著高達95%的共通性，在整體運量與營運上，皆能提供加乘效果。」

奇異航空集團全球銷售暨行銷副總裁Jason Tonich則表示：「奇異對於其所生產之GEnx-1B引擎能配置於波音787-10機型且受到紐西蘭航空青睞感到十分榮幸。GEnx引擎是波音787夢想飛機最理想的引擎搭載選擇；其世界級的使用率、可靠性與燃油效率皆將為紐西蘭航空及其乘客帶來顯著效益。」

紐西蘭航空現有機隊中的廣體客機包含13架波音787-9、八架波音777-200與7架波音777-300。第14架波音787-9將於今年下半年交機；紐西蘭航空將於2022年下半年迎來此次採購的首架飛機，剩下的則將於2027前陸續交付。

紐西蘭航空購入8架波音787-10夢想客機，讓飛行更環保。紐西蘭航空／提供
紐西蘭航空購入8架波音787-10夢想客機，讓飛行更環保。紐西蘭航空／提供
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紐西蘭波音航線
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