鋼聯積極擴市 營運添柴火

2019-05-29 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台灣鋼聯（6581）總經理方彥斌在今（29）日股東會上表示，下半年計畫爭取新增電弧爐以外的集塵灰收受來源，加上子公司台鋼資源7月開始試運轉，將提高公司未來營運成長動能。

台灣鋼聯去年營收、稅後純益創歷史新高；去年集塵灰處理量約14.5萬噸，在收受來源不增加情況下，今年預計持平。展望未來，方彥斌表示，為擴大營運成長動能，將朝多元化佈局發展，持續規畫評估納入其他國內難處理之廢棄物，目前有一件正在申請，順利的話下半年開始貢獻營收。

方彥斌還觀察，近期國內固化廢棄物處理價格上漲，在客戶尋求燃燒處理需求增加下，公司未來可望受惠轉單效應。

另外，台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源將於7月投產試營運，預期可挹注額外營收與獲利。台鋼共配置3座蒸壓釜、兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，初期產能預計為年處理17萬噸煉鋼還原碴、15萬噸旋轉窯氧化碴，共計32萬噸爐碴再利用廠，未來更可擴充至50萬噸年產能。這同時也象徵台灣鋼聯將正式跨足土木工程粒料與預拌混凝土行業。

台灣鋼聯首季營收3.9億元，年增9.3％，但獲利、 EPS均較去年同期衰退。台灣鋼聯指出，主要是首季鋅價走跌，LME國際鋅價較去年同期低所影響。