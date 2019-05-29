華航舉辦健康天空日 替員工健康把關

2019-05-29 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中華航空今（29）日於華航園區舉辦「健康天空日」，現場請來數台胖卡，還有健康市集活動，邀請園區員工一同參與，活動規模也有別於往年，除以行動餐車吸引員工走出戶外享受陽光，同時設置各類健康檢查或教學小站來提升員工醫療保健及健康管理意識，打造友善職場環境。今年適逢華航60周年，特別設計60周年紀念衫贈給每一位華航員工，感謝同仁的辛勞及分享華航走過一甲子的喜悅，帶著身為華航人的驕傲與公司邁向新榮景。

華航特別邀請桃園市衛生局主任秘書林國甯出席本次活動，並與華航人力處副總葉紹鼎一同頒發獎狀及獎金給予本次健康市集標語得獎者，以鼓勵員工落實健康促進生活化。標語創作者王先生現場分享創作過程，起初扣緊主題「健康」二字，考慮到健康與生活是息息相關的，決定以健康、生活為方向再找出韻腳，創作出「健康滿分，生活繽紛」的口號，期待每位華航員工都能提升自我醫療管理，為自己的健康加把勁。