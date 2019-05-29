新纖看淡下半年景氣 加速布局泰國

2019-05-29 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



新纖（1409）董事長吳東昇今（29）日股東會上對美中貿易戰感到擔憂，下半年景氣「沒什麼好樂觀的」。其中電子、汽車業受貿易戰波及最深，恐拖累工程塑膠的營運表現；不過，第2季、第3季是瓶用聚酯粒旺季，全年營運仍有撐。未來聚焦泰國，將加速擴大布局東南亞市場。

最近天氣轉涼，吳東昇感冒出席股東會，他說，美中貿易戰變數多，全球經濟陰影罩頂。公司首季營運平穩中前進，也比預期要好，但上半年即將結束，整體表現並不是讓人非常滿意。公司將持續透過發展高附加價值產品，並推動自動化與智慧化生產，來降低成本及提高競爭力。

新纖首季稅後純益為6.6億元，每股稅後純益（EPS）0.2元。雖然比去年同期要好，但總經理羅時銓坦言比預期落後，主要有兩個原因，一是農曆春節，工作天數較少；另一個出乎意料的是，今年日本天皇交接，法定假期增加至10天，對日出貨因此受影響。

展望未來，在美中貿易戰下，新纖稱PBT工程塑膠產品受影響最大，占營收比重約10%。所幸是比重達5成的瓶用聚酯粒，第2季起進入旺季，加上上游原料供給增加，有利成本下降並擴大利差，營運預期穩健成長。化纖本業則因與客戶關係良好，料也會有不錯表現。惟去年同期基期較高，法人估今年營運成長幅度恐放緩。

吳東昇表示，將加速擴大布局東南亞市場。新纖在泰國布局多年，依舊是布局重心，他透露，環保潮流當道，各家服飾品牌對回收寶特瓶材料需求越來越大，為擴大供應量，正考慮規劃在泰國設立新工廠。據了解，該新工廠將生產回收寶特瓶製成的聚酯粒，可供應給寶特瓶和紡織使用。

吳東昇還說，東南亞是全球汽車生產重心，汽車零組件需求成長，也會帶動工程塑膠需求。公司考慮透過合資方式擴大布局，正在與潛在合作夥伴洽談中，預計兩三年內或更早就有好消息。