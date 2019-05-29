美國商會喊話 航空、銀行業需有「罷工預告期」

2019-05-29 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台北美國商會會長李豪（右）、執行長傅維廉（左）發表《2019台灣白皮書》。記者林俊良／攝影 分享 facebook 華航機師罷工事件歷歷在目，長榮空服員又箭在弦上，美國商會今（29）日發表《2019台灣白皮書》建議，針對航空大眾運輸產業、銀行業或其他需要高階技術等特殊行業，政府應該增訂勞工實施罷工前需有一定的通知期間，以免對於經濟發展及社會大眾造成一連串的負面影響。

美國商會指出，制定罷工預告期，是工會法現代化的重要步驟。雖然有人主張，在勞資爭議處理法的規定下，工會在罷工前必須先申請調解，即可視為對雇主的通知，但美國商會認為，對於特定產業而言，罷工可能嚴重影響公眾日常生活時，罷工前的預告期間仍是必要。

美國商會表示，罷工的主要目的，是為了追求更好的勞動條件，而非干擾或甚至損害消費者權益，罷工預告期間將增加資方壓力，取得工會進一步討論的時間。

另一方面，美國商會同時指出，對於科技公司而言，針對機密專案、客戶緊急需求，以及當標準的員工聘僱程序阻礙企業追求機會時，派遣勞工為迅速及彈性增加技術與科技勞動力的方法。

美國商會認為，派遣勞工應該與要派單位內其他不定期勞工享有同工同酬的待遇。而為確保派遣勞工的就業安全，政府應該考慮在現行失業給付外增設特別保險機制。

美國商會也建議，派遣事業單位應該取得特別執照，確保派遣勞工受到具有正當治理與保護機制的合格單位僱用管理。

至於派遣員工的占比上限，美國商會認為至少需要20%，才能反映企業運作的現實，如果上限訂得太低，將實質阻礙初期的新創公司，因為此類公司大多面臨緊繃的勞動力狀況。