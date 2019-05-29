吳旻潔：誠品上海店房東已提法律仲裁 盼解決去留問題

2019-05-29 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



誠品生活董事長吳旻潔 誠品／提供 分享 facebook 誠品近兩年來懸而未決的兩大問題，就是敦南店關閉後，是否會有下一個24小時書店？以及上海中心店到底會不會開幕？誠品生活董事長吳旻潔今（29）日在股東會後表示，下一個24小時書店依然尚未確定，至於上海中心店，房東已經提出法律仲裁，雙方都希望能明確解決去留問題，這也是吳旻潔自2017年以來首次提到上海中心進度。

今年5月初國泰起家厝通過都更環評，預計三年內完成拆建，2020年敦南誠品約到期後，確定無法留下，吳旻潔表示，可以確定的是，誠品在台灣24小時經營書店不會斷，下一家店必須有開24小時的潛力，但內部尚未確定。

至於是否考慮租回，她表示，誠品對於房東的規劃並不清楚，仍要看業主規劃，以及在敦南商圈是否有適合再開大店的位置，也不一定會是現在的業主，只是現在很難看到誠品需要的規模。

大陸方面，這幾年吳旻潔最常被問及的是「上海中心店到底何時開幕？」該店最初預定2015年開幕，後來時間不斷延宕，吳旻潔在今日提到，因為先前都懸而未決，上海中心店房東已提出法律仲裁，將會需要仲裁委員，並透過法官判決，才能知道去留和賠償。

至於中止合作原因，吳旻潔並不清楚，但房東內部有改朝換代，對於大樓的定位想法已經不同，以前非得誠品進駐不可，但現在想法則有改變，而雙方也都希望可明確解決。

但她也表示，上海是誠品不能缺席的城市，若要再開店，需要時間醞釀，已有兩個重要地產開發商正與誠品洽談，北京、成都、西安和武漢等城市都正調研中。