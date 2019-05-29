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遠航第六架ATR新機抵台 張綱維：明年過年10架皆到位

2019-05-29 11:53聯合報 記者曹悅華╱即時報導

遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台，MD客機將提前五個月退役。由於遠航近日無預警停飛，董事長張綱維今召開記者會澄清營運正常、資金運用無虞，同時宣布每兩個月會進一架ATR，預計明年過年將十架補足，朝「新機隊加速引進、舊機隊加速淘汰」目標前進。

張綱維說自己接手遠航已12年，自第三年復飛後開始、連續八年獲利。去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司財務健全，絕對經得起考驗。

張綱維表示，遠航原本有八架MD飛機，四架飛國內線、四架國際線，將用10架ATR取代國內4架MD。國內四架MD從8月1日淘汰一架、10月一架、11月兩架，不會影響運能，也不會損害旅客權益。

另外四架國際線，機隊比較新，還有四年期限，仍會用最快速度淘汰。但因為之前預計引進的八架波音737MAX有飛安疑慮，目前靜待波音報告，狀況良好會沿用，不好就另尋機隊。

外界質疑，上次大動作停飛，就是因為MD四架要淘汰，轉去ATR，才會使飛行員不夠。張綱維說，的確MD飛行員不太夠，但國內線MD淘汰後，就沒有所謂MD飛行時數1350小時超時問題。至於4月20日在大雷雨中由澎湖飛抵台中之ATR航機昨天已獲准復飛，加上第六架ATR交機，目前運力皆已充足。遠航記取以前教訓，怕新機轉換太快，致飛行員訓練不足，這是遠航一直在堅持的。

針對《鏡周刊》報導遠航財務運用，甚至提到遠航運用1億元信託基金，張綱維說，這都是前年舊文，雖然遠航不是喜歡多事公司，但這次爆料太扯，下午會去按鈴提告。

至於無預警停飛後的後續處理，張綱維說簽轉非常順利，但品保協會在選舉，這次發言攻擊遠航的都跟遠航沒有業務關係，希望旅行業者可以自重。

民航局標準組長林俊良說，兩年前對遠航就有飛時限制，目前都持續，遠東有按照計畫引進新機，新的ATR機隊則沒有限制，每個月跟遠航開會，落實監控飛安的各項指標，目前狀況持續穩定。

民航局也說，會持續監管遠航飛安與財務，只要有異常，就會立即要求改善。

遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台。記者曹悅華／攝影
遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台。記者曹悅華／攝影
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民航局標準組長林俊良。記者曹悅華／攝影
民航局標準組長林俊良。記者曹悅華／攝影
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遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台。記者曹悅華／攝影
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遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台。記者曹悅華／攝影
遠東航空第六架ATR新機昨晚抵台。記者曹悅華／攝影
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遠東航空董事長張綱維。記者曹悅華／攝影
遠東航空董事長張綱維。記者曹悅華／攝影
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遠航張綱維飛安
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