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InnoVEX新創特展 今日登場

2019-05-29 09:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

與COMPUTEX同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX，今（29）日起連續三天於世貿一館盛大舉辦。

共同主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，今年InnoVEX邁入第四屆，以「新思維、新工程、新未來」（「New Thinking‧New Engineering‧New Future」）作為展會主軸，並針對人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、生物科技（Biotech）、物聯網（IoT）、運動科技（Sportstech）、智慧機械（Smart Machinery）及新創生態圈（Startup Ecosystem）等七個主題設立論壇，吸引來自25國467組海內外新創團隊共同與會，不僅參展團隊數比去年成長兩成，創下歷史新高，其中近四成來自海外，並將舉辦超過百場一對一媒合與團隊發表活動。

TCA同步規劃「展示」、「競賽」、「論壇」、「發表」、「媒合」、「交流」等活動，協助與會新創團隊能透過InnoVEX獲得海內外創投、加速器、育成中心與大型企業的青睞，預估可吸引超過兩萬人次的專業人士參與，讓InnoVEX名列亞洲規模最大新創B2B商業交流展會平台，並帶動新創、創投與資通訊產業進行全方位跨界交流。

由TCA規劃的InnoVEX Pitch競賽，總計共有來自19國143組團隊報名，前五大報名類別為AI &Big Data、Hardware & IoT、Health & Biotech、AR／VR／MR及Fintech / Blockchain / E-Commerce，參賽團隊數為歷屆之最。在經過國內外創投評審嚴格把關之後，選出31組團隊進入複賽，並在5月29、30日進行Pitch複賽，其中再選出10強進入5月31日的決賽，爭取總計價值42萬美元的獎項。

今年Pitch競賽分別由科技部、經濟部中小企業處、高通及台杉資本贊助，獎金也創歷史新高，而且團隊在競賽現場可吸引不少創投及產業界人士的關注，是新創團隊吸引資金與尋找合作夥伴的最佳宣傳曝光平台。

在國際交流方面，已知有來自台灣、加拿大、菲律賓、荷蘭、韓國、法國、香港、美國、巴西、新加坡、緬甸、日本、中國大陸、波蘭、瑞典、德國、馬來西亞、匈牙利、俄羅斯、冰島、印尼、印度、丹麥、泰國、英國等25個國家（地區）新創團隊參與；包括加拿大、菲律賓、荷蘭、韓國、法國、香港、巴西、日本、波蘭、瑞典、德國、匈牙利等共12個國家（地區），也都在InnoVEX展中設立國家館，帶來該國知名新創團隊與他國進行跨國交流。

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