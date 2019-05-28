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85°C重大宣布 首度跨進東南亞市場

2019-05-28 22:00經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台灣連鎖咖啡及烘焙店85°C宣布，柬埔寨金邊門市將於6月1日開幕，這是85°C首度進駐東南亞市場，主打高CP值，要用平價咖啡與烘焙征服東南亞人的胃。

85°C在全球超過1,000家門市，目前在台灣、大陸、美國、澳洲、香港設有門市，其中又以大陸的門市最多，其次是台灣及美國。這次首度跨入東南亞市場，全球布局的版圖更加完整。

85°C由品牌王控股股份有限公司（Branding King Holdings）代理引進東南亞柬埔寨，首站在金邊市莫尼旺大道上開設第一間門市，同樣販售飲品及麵包、蛋糕等烘焙產品。

裝潢設計明亮雅致，除了有大面落地窗讓消費者看見製作過程，全店裝修也以代表85°C的紅白色系為主，搭配細緻的木工。另外作業區的極簡乾淨的佈置，也營造出平價奢華的品牌風格。

此外，還有49吋液晶螢幕隨時播放產品及活動訊息，讓喝咖啡享用甜品麵包，成為視覺、味覺的雙重享受。

85度C行銷公關副總鍾靜如表示，這家店共100多坪，共兩層樓，走高CP值路線，比如柬埔寨當地的連鎖咖啡店Brown Coffee，一杯600c.c.冰拿鐵售價4美元，但85度750c.c.冰拿鐵售價僅3.75美元，價格非常有競爭力。

鍾靜如說，85度C的糕點師傅，還研發幾款符合在地口味的麵包與蛋糕，迎合當地消費者的味蕾。

柬埔寨的連鎖咖啡店除了Brown Coffee，還有港商美心代理的星巴克，以及泰國石油PTT集團旗下連鎖咖啡廳Cafe Amazon。

連鎖烘焙店則有韓國連鎖烘焙品牌Tous Les Jours（多樂之日），以及新加坡家喻戶曉的連鎖西點店BreadTalk（麵包物語）。

85°C在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，開設該公司在東南亞的第一間門市。圖／85°C...
85°C在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，開設該公司在東南亞的第一間門市。圖／85°C提供
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85°C在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，開設該公司在東南亞的第一間門市。圖／85°C...
85°C在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，開設該公司在東南亞的第一間門市。圖／85°C提供
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85°C在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，開設該公司在東南亞的第一間門市。圖／85°C提供
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東南亞咖啡廳柬埔寨
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