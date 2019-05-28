永昕攜手挪威Vectron 組微生物開發聯盟

2019-05-28 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



永昕（4726）今（28）日宣布，與挪威Vectron Biosolutions AS公司簽訂合作協議，雙方組成微生物菌株的開發聯盟，透過蛋白質藥物的生產、製造技術合作，共同開發市場。

永昕説，Vectron Biosolutions AS 可提升產量50倍的微生物生產技術，並配合永昕的CMC平台與GMP生產技術，提供CDMO客戶高產量、低成本的一站式服務。除了技術合作外，永昕也將透過Vectron開發新客戶。

永昕總經理陳佩君表示，微生物類菌株，具有低成本、易放大以及生產週期短之優勢，很多新興蛋白藥研發公司選擇以微生物為生產系統。現在永昕跟Vectron 合作，可進一步提升產率，讓微生物生產系統的優勢更為顯著。

永昕表示，目前市場上一般微生物細胞株蛋白產量，每公升僅可提取1-2公克蛋白，未來透過Vectron的微生物細胞株平台技術，可優化或篩選出產量高且穩定的微生物細胞，最高產量每公升可達50公克，生產時間與生產所需體積以及生產成本可大幅度降低。

Vecron為挪威科技大學生物科技權威Svein Valla教授成立，致力於微生物表達體系研究及發展，擁有經數十年研發成果累積的龐大蛋白質表達調控因子之數據庫與篩選技術。因此，可藉由不同序列的組合，找出最適當的微生物表達細胞株，達到提高產量的目標。