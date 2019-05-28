慶富總部19.38億元慘遭流拍 專家：三大問題難出脫

2019-05-28 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



爆發慶富獵雷艦弊案的慶富造船，今（28）日執行法拍，卻因無人投標慘遭流拍。高雄地院日前公告，該集團位於高雄軟體園區的總部一拍底價達19.38億元，惟法拍業者表示，一拍底價過高，加上得標人若要進駐，須符合南軟園區進駐廠商條件，後續打折後拍出後的機率也不高。

據司法院法拍屋公告，慶富集團位於高雄軟體園區的總部，於今日執行整棟建物法拍，該棟建物面積約7,812.07坪，為屋齡十年的地上十樓、地下二樓之廠辦大樓，一拍底價高達19.38億元，拆算每坪建物法拍地價為24.81萬元，債務人為慶富造船、偉日豐觀光科技發展，以及偉日豐企業等3家公司。

業界認為，一拍價格高於行情，不容易出脫。若據實價登錄網資料顯示，位於高雄市前鎮區、軟體園區內的慶富集團總部，其目前周邊每坪建物行情落在11.4萬元至16萬元間，確實遠低於一拍拆算後每坪24.81萬元的價格。