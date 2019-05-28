慶富總部19.38億元慘遭流拍 專家：三大問題難出脫
爆發慶富獵雷艦弊案的慶富造船，今（28）日執行法拍，卻因無人投標慘遭流拍。高雄地院日前公告，該集團位於高雄軟體園區的總部一拍底價達19.38億元，惟法拍業者表示，一拍底價過高，加上得標人若要進駐，須符合南軟園區進駐廠商條件，後續打折後拍出後的機率也不高。
據司法院法拍屋公告，慶富集團位於高雄軟體園區的總部，於今日執行整棟建物法拍，該棟建物面積約7,812.07坪，為屋齡十年的地上十樓、地下二樓之廠辦大樓，一拍底價高達19.38億元，拆算每坪建物法拍地價為24.81萬元，債務人為慶富造船、偉日豐觀光科技發展，以及偉日豐企業等3家公司。
業界認為，一拍價格高於行情，不容易出脫。若據實價登錄網資料顯示，位於高雄市前鎮區、軟體園區內的慶富集團總部，其目前周邊每坪建物行情落在11.4萬元至16萬元間，確實遠低於一拍拆算後每坪24.81萬元的價格。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案每坪建案單價超過市場行情55%到1.17倍，每坪法拍價格過高，將讓投標人卻步；此外，該棟大樓只有建物所有權、沒有土地產權，加上法拍行情過高以及得標者須符合軟體園區諸般條件才能進駐，在此三大障礙下，就算二拍三拍價格調整，拍出機率也有限。
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