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低成本航空最高榮譽白金獎 台灣虎航四度蟬聯

2019-05-28 16:14經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第21屆「讀者文摘信譽品牌」大調查結果，於今（28）日下午揭曉；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎，今年為第四度獲獎。

「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦21年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2019年台灣地區最值得信賴的品牌，共計有50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，四度獲得最高榮譽白金獎。

台灣虎航商務長黃世惠今日代表出席領獎時，向所有投票支持肯定台灣虎航的消費者獻上感謝，並表示「台灣虎航的企業精神即是『熱情、溫暖、真誠』，在今年9月即將迎接公司成立五周年之際，能夠連續四年獲頒信譽品牌殊榮，著實是對台灣虎航始終堅持的飛行安全及服務品質的最實質肯定。而隨著航點的擴增，未來服務的旅客勢必更廣更多元，台灣虎航所有員工也將秉持初衷，努力做到盡善盡美。」

台灣虎航開航擁有11架空中巴士A320機隊，平均機齡約3.8年，是亞太地區平均機齡最年輕的航空公司之一，每架航機配置180個座位。自2014年9月營運第一條航線至今，已服務將近800萬人次的旅客，即將於下（6）月開航的桃園－公主港（巴拉望）航線，將增為22個航點、29條國際航線的規模。期待能藉由開航更多航點，成為國人出遊時首選的低成本航空，讓台灣虎航提供的客製化服務，成為一種「新型態的旅行模式」，讓旅行變的更簡單、更容易。

第21屆「讀者文摘信譽品牌」大調查結果於28日揭曉；台灣虎航自2016年首度於低...
第21屆「讀者文摘信譽品牌」大調查結果於28日揭曉；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎，今年為第四度獲獎，台灣虎航商務長黃世惠(右)代表出席領獎。圖／台灣虎航提供
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台灣虎航航線投票
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