北市50年老屋跌回6字頭 2年前每坪逼近百萬元

2019-05-28 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



政府力推危老重建，老屋彷彿重拾黃金身價，統計內政部實價登錄資料發現，2016年到今年的老屋房價，發現50年以上老屋價格波動最大，每坪曾經來到98萬元身價，但近兩年跌回6字頭，30~39年以上老屋價格悄悄上揚，和2016年相比，平均每坪多了1萬元。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，除了市場回溫外，近期老屋也有不少話題，有助帶動買氣。

郎美囡指出，依據實價登錄資料，將屋齡30年以上的房屋再分成三個年齡區間，屋齡30至40年跟屋齡40~50年房價都落在每坪53~54萬上下，然而屋齡50年以上的老屋平均房價都超過60萬，2016年及2017年都出現每坪98.5萬的高價。

郎美囡指出，50年以上的老屋會出現如此高單價，主要是可做店面的一樓交易拉高均價，且50年以上房屋大多是2層樓、最高不超過3層樓的建築物，每戶的土地持份較大，有整合上的優勢。

此外，屋齡50年以上的交易量較少，平均房價容易受部分交易價格影響。

郎美囡補充，台北市屋齡30年以上老屋占了約七成，因為便宜、坪數實在，故本來就是交易大宗，預料明年5月危老重建額外10%獎勵落日前，申請爆量也將帶動買氣。