momo購物網首發WMF超級品牌日 祭3折優惠

2019-05-28 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）旗下momo購物網攜手百年德國餐廚精品WMF，首度舉辦《WMF超級品牌日》，於今日祭出數百件商品獨家5折起；另，眾多知名網紅部落客推薦的快力鍋、WMF的奈彩米平底煎鍋等主打商品優惠3折起；消費還有機會抽中市價近2萬元免清洗多功能破壁豆漿機，momo預估將較平日銷售成長10倍。

近年momo購物網品牌合作持續向下扎根並開發指名性品牌，公司表示，在商品齊全度高、物流效率佳的優勢下，省去消費者親自搬運大型、沉重鍋具的辛勞，帶動站上餐廚銷售亮眼，年增達五成。

同時也發現，近年食安風波一波接一波來襲，帶動自家烹飪掀起熱潮，烹飪逐漸成為現代人的生活樂趣之一，除了嚴選天然有機食材，消費者對於烹飪設備亦十分講究，尤以無毒材質、嚴選品質、指標品牌等為消費者重點選購訴求，推升站上專櫃鍋具2019年第一季銷售年增達八成，成長動能強勁。

此次momo攜手德國餐廚精品WMF打造《WMF超級品牌日》，momo購物網提供每日逾300萬人次的行動上網人流、多元的行銷操作優勢，締造熱銷鍋具組單月銷售破千組亮眼佳績，於WMF虛擬通路業績占比，momo高達八成。