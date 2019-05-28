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華視無預警裁員 立委籲文化部止血

2019-05-28 13:14台灣醒報 記者施養正╱台北報導

文化部在推動台語台的同時，應該先處理華視內部的問題。」立委陳學聖28日指出，華視4月底無預警資遣10名資深員工，令他們頓失生計，但華視僅以「精簡人事」草草帶過。對此，勞動部表示，雇主若有虧損得片面終止僱傭契約，但受雇人服務之部門若有盈餘，且該員不屬於多餘人力，雇主不得解聘該名員工。

資遣前未溝通

被資遣員工代表馬小姐指出，4月22日她與其他九位同仁無預警在下班前被主管告知被資遣，隨即將其公司帳號停權並要求繳回員工證，雖然他們隔天表示願意繼續工作卻被拒於門外，甚至收到公司寄來的存證信函，被告知有「非法入侵民宅」之虞，馬小姐說，這些員工年資介於7年至34年不等，將畢生精力獻給華視，卻遭受無情對待，要求高層出面說明。

另外，華視工會常務理事馬履芸也說，事發之前曾與主管面談，當時工會希望公司在處理方面能細膩些，無奈公司仍採粗暴手段，強行資遣並收回公司信箱等相關權限，公司甚至抹黑工會煽動員工。他強調，這些員工對公司存有情感，甚至將公司信箱作為個人主要通信用途，卻連事前溝通的環節都沒有就被資遣。

勞動部勞動關係司合作科科長劉正彥則表示，據《勞基法》第11條規定，雇主若有虧損得片面終止僱傭契約，但須以公司整體，而非單一部門而定。此外，受雇人服務之部門若有盈餘，且該員非屬多餘人力，雇主亦不得以企業虧損為由解聘該名員工。

文化部應買回股份

「文化部6月將推動台語頻道，卻放任華視內部擺爛。」陳學聖表示，華視雖屬公廣集團，但長期「公、民分股不明」導致經營方針難定，進而使財務窘迫，他說，雖然對文化部推動台語台的政策表示肯定，但對於老字號的華視，應將股份全數買回，才不會讓頻道的定位繼續處於混沌，持續傷害辛苦的員工及公廣集團的經營。

華視總經理莊豐嘉表示，華視「公、民股份不明」成為經營阻礙，目前財務陷入困境，也希望陳學聖在立院協助促成文化部將股份買回，且若被資遣員工有意願，公司願採優離優退方案處理。華視公關室主任吳御曄則說，目前內部已針對資遣事宜著手協調，期望達到保障員工及精實公司的雙贏局面。

多名華視員工抗議公司無預警資遣，要求華視高層出面說明。（photo by施養正/...
多名華視員工抗議公司無預警資遣，要求華視高層出面說明。（photo by施養正/台灣醒報）
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