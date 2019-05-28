受惠台商回流設廠 潤弘在手案量達160億元高峰

2019-05-28 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



潤泰集團旗下營建廠潤弘精密（2597）舉辦股東常會，會中通過2018年財報與盈餘分派，每股將配發現金股利新台幣4.8元。潤弘精密董事長賴士勳指出，美中貿易戰的影響之下，科技業台商回流設廠需求旺，潤弘預鑄工法能達成快速建廠，不僅受到青睞，目前在手案量也達到160億元的高峰。

2018年潤弘精密合併營收為86.46億元，營業毛利13.10億元，稅後盈餘6.61億元，每股盈餘4.9元，今日股東會通過2018年財務與盈餘分派，每股將配發現金股利新台幣4.8元。

美中貿易戰下，不少科技業台商回流找地設廠。賴士勳表示，在急於遷廠的業者眼中，成本因素並不是他們考量的重點，如何迅速的把廠房蓋起來才是關鍵，尤其科技廠商回流，對工期要求時間要短，但興建品質要好，這對潤弘公司的預鑄工法爭取案子十分有利。

目前潤弘在手案量達到160億元，是潤弘接案量的高峰。目前接案量佔比上，住宅類工程案佔40~45%，廠房工程類案件則佔55~60%。

賴士勳指出，今年接案狀況仍會以台商回流設廠為主，且這類需求並未減少，多半都位於中南部的廠房，今年營運策略仍以研發創新為主，維持潤弘一貫品質。