華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



華固建設今（28）日舉行股東會，市場觀注的營業報告書指出，去年市場買氣持續回溫，原本交易清淡的北市豪宅市場，也交出令人驚豔的成績，讓原本一路看空的業內專家，陸續改變看法，修正判斷。

至於後市，董事長鍾榮昌表示，公司討論後一致認為，今年推案市場仍看個案表現，整體單價應會略為回升，成交量也會回溫，呈現量溫價穩緩步回升現象，台北市將優於其他縣市，2020年總統大選後成交量將會加溫，價格有機會逐漸盤堅回升。

華固每年股東會都會在營業報告書對房市發表看法，過去幾年準確預測房市起伏，成為不少人觀察房市動向重要報告。

今年報告書指出，2018年房市一如先前預判，房市「止跌、落底、盤整」，交易量從2016年24.5萬棟，2017年回升到26.6萬棟，2018年再增加至27.8萬棟，從房仲資料來看，房價也從2017年第3季起陸續止跌，領跌的台北市則已連四季緩升。

2018年從價量關係走勢觀察，二至三房最受青睞，和之前不同的是，豪宅交易增溫，許多億元戶交易，甚至二、三億元的超豪宅也有上百戶的成交，預售個案短期內完銷數量也不斷增加。

展望2019房地產市場，營業報告書指出，多空夾雜，多數同業及購屋民眾認同房價已經落底靜待回升，政府的住宅政策會帶給房地產較正向的政策，累積的買盤應會陸續進場購屋。