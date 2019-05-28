盛世公主號韓國主題航次 可與韓星朴宰正同遊

2019-05-28 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



搭乘韓國主題航次可享受釜山的海港風情，體驗靠海的慢遊旅行。圖/公主遊輪提供 分享 facebook

國人哈韓熱潮持續，台灣民眾前往韓國旅遊人次持續成長，2018年突破100萬人次，搶攻韓流商機，公主遊輪首次與韓國觀光公社合作，打造盛世公主號「海上韓國主題遊」限定航次，遊客還沒抵達韓國，就能在遊輪上體驗道地韓國文化。

今年唯一韓國主題航次即將在6月8日從基隆港首度出航，帶領旅客前往日本長崎 、韓國釜山及麗水，展開為期七天的遊輪之旅，體驗日韓雙國不同都市區的人文風情。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，看準韓國旅遊市場持續成長，首度與韓國觀光公社合作，打造韓國主題航次；不同於大多數台灣人常去的觀光景點，特別選擇充滿海港風情的釜山，以及曾在2012年舉辦世界博覽會的麗水，韓國觀光公社台北支社也期盼，透過這次的合作讓台灣旅客深入玩韓國。