親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

真．禿子跟著月亮走？富豪貝佐斯的「登月狂想」

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30104BeAGiver掌聲

「你真正想過自己要幹嘛嗎？大部分的人沒有！在歐美，大家不斷思考，什麼是更好的社會、更好的人生；在台灣，我們被人家定義是，乖乖就好，成為一個聽話的人，例如成績好，就一定要念電機系，但這些都是沒有為自己負責的人生。」～龔建嘉

龔建嘉，阿嘉，34歲，以獸醫生身份創立鮮乳坊已超過四年，醫生創業、以小搏大，創業之路風雨無阻，熱血因理想而沸騰，他愈來愈能體會很多事情沒有標準答案。

★運氣差，卻也運氣好

龔建嘉依國中成績和實力，如願考上建中！但大考卻遭「千人斬」，當年一千四百名建中生，大約一千人可進台清交，他卻是排名後面的四百人之一，沒能如願擠進台清交，一度想重考，但媽媽勸他照念中興大學獸醫系，畢業之後他選擇當乳牛獸醫師，這在台灣是極為少數的職業。目前全台超過五千個牧場、總計十二萬頭乳牛，依日本經驗推估，台灣需要一百名乳牛獸醫師，但目前只有二十名，而且一半即將退休。

龔建嘉自嘲考運差，偏財運也不佳，但老天彷彿公平，給運氣，只差早晚。龔建嘉30歲創業，理想、熱血、實力之外，還有社會輿論的水到渠成和推波助瀾。2015年，國內大廠爆發劣油事件，同家大廠向酪農收購的牛奶也遭波及，酪農哀鴻遍野，龔建嘉在群眾募資平台發起「自己的牛奶自己救」，兩個月內成功募得六百零八萬，鮮乳坊在大眾期許之下誕生。

★顛覆+爆紅，風涼耳語四起

龔建嘉超級熱血的故事行銷，加上四大核心價值─獸醫現場把關、單一乳源、無成份調整、公平交易，四年來，鮮乳坊已遍地開花！

員工人數從當初創業的3人，到目前已超過40人，2018年營收已超過三億，最近三年每年高速成長100%（2015年營收兩千萬、2016年營收一億、2017年營收兩億）成功協助四個小農牧場發展自有品牌，媒合超過三十位畜牧相關科系學生到牧場實習。

顛覆舊習的代價竟是不屑一顧和風涼耳語！龔建嘉說，當你用畜牧業內更高的架構解決業內的問題，贏得業外消費者大力支持，卻得不到業內獸醫師認同，這才令人難過。龔建嘉曾被不屑：「你自以為你是蝙蝠俠嗎？」、「你以為你可以改變什麼嗎？」、「獸醫師，好好照顧牛的健康就好，何必搞創業？」、「獸醫創業，搞低醫生高尚的專業了！」、「明明是商業，卻把自己講得很崇高？」…..

★始終相信 善良是一種選擇

心理學分析，貶低他人是為了最快的獲得優越感和價值感，讓自己覺得有自信。

龔建嘉對於產業內的心理狀態了然於胸，他的熱血甚至比創業之初更濃更高！他說，你不能控制別人怎麼說、怎麼想，如果愈在乎、就會愈低潮、愈痛苦，重點是，你相信什麼，什麼才是自己想要的世界，只有在獸醫把關、公平交易、小農直送的世界裡，才有他創立公司的義意。

龔建嘉很慶幸他有志同道合的團隊，員工平均年齡僅28歲，都來自業外，有主動思辨的能力，想改變、想革命，想做一些有意義的事。龔建嘉也因為「白色革命」獲選2018年十大傑出青年。

★熱血護牛 繼續讓牛奶變綠

龔建嘉目前定居雲林，一週兩天固定到台北開會，多數時間奔波中南部甚至花東各個牧場，幫牛看診、打針、施藥，每天開車超過兩百公里已是常態，曾因睡著疲勞駕駛而出車禍，也曾在聖誕節凌晨一點開了快一小時的車趕到雲林幫牛接生，寒冬裡穿著短袖趴在血尿牛屎滿溢的地上，母牛因胎位不正難產、小牛出生時已經死亡。龔建嘉因為愛動物而成為獸醫，也必須承受動物在他眼前死去的無能為力，在他成功發起「白色革命」之後，他想讓牛奶變綠，打造更環保的飼養環境，讓牛隻更健康。

龔建嘉的「不務正業」，除了創立鮮乳坊，還有他大學畢業後，和好友組成「肥肉青年環島志工服務種子團」，單車環島到偏鄉免費做動物醫療義診與衛教；當兵時，推動「除役軍犬認養計畫」，促成修法，創台灣史上首度軍犬開放民間認養。

龔建嘉，總是挑戰不可能，他的人生沒有理所當然。他深信，乖乖成為聽話的人，不是真正為自己負責的人生。

龔建嘉，阿嘉，34歲，以獸醫生身份創立鮮乳坊已超過四年
龔建嘉，阿嘉，34歲，以獸醫生身份創立鮮乳坊已超過四年
分享

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

獸醫師創業牧場

104BeAGiver掌聲

104 Be A Giver「掌聲」記錄著台灣土地上的人們，在逆境與苦難中，依然身體力行心中的美好初衷。掌聲請連結
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

大師論壇／羅默、張忠謀兩大咖共識 黑板是最偉大發明

2019-05-29 01:53

點亮創業之星論壇／青年創業 兩岸大咖教戰

2019-05-29 00:32

大師論壇／張忠謀：貿易戰衝擊科技創新

2019-05-29 00:50

工研院協助業界 逐步導入AI

2019-05-29 00:35

寒舍改選 蔡伯翰續任董座

2019-05-29 00:34

如興 說明重編財報關鍵

2019-05-29 00:34

遠航強化飛安 加速引進新機

2019-05-29 00:28

大師論壇／羅默：政府應引導經濟成長

2019-05-28 23:36

大師論壇／蔡進發：諾貝爾大師人生經驗 啟發學生思考

2019-05-28 23:33

大師論壇／周行一 透視美中戰略

2019-05-28 23:33

大師論壇／王文杉：諾貝爾大師帶進國際視野

2019-05-28 23:31

大師論壇／羅默與亞大師生座談 鼓勵學子跳出框架

2019-05-28 23:30

大師論壇／張忠謀：組國家隊 不妥且無效

2019-05-28 23:30

大師論壇／廖燦昌：銀行業應善用「知識庫」

2019-05-28 23:29

大師論壇／第一銀行副總經理陳芬蘭：企業混血 打世界盃

2019-05-28 23:29

大師論壇／羅瑋：新技術 改變商業模式

2019-05-28 23:28

大師論壇／蘇建榮：用政策誘發創新動能

2019-05-28 23:27

大師論壇／羅默：談美中之爭…須理性討論

2019-05-28 23:26

觀念話題／獨董…不是公司治理萬靈丹

2019-05-28 23:23

智慧經營／講茶學院 品茗文化行銷全球

2019-05-28 23:23

上班卒仔照子放亮／帶勁上班

2019-05-28 23:23

公共治理／陳美伶 把政府變成服務業

2019-05-28 23:23

85°C重大宣布 首度跨進東南亞市場

2019-05-28 22:00

不受貿易戰影響 旭源：成長動能來自積層帶與印尼市場

2019-05-28 19:19

信譽品牌調查活動 元大期貨獲最高榮譽「白金獎」

2019-05-28 18:00

華航蟬聯 公司治理評鑑前5%殊榮

2019-05-28 17:59

影╱交部：Uber條款6月上路 違者10月最高罰9萬

2019-05-28 17:23

慶富總部19.38億元慘遭流拍 專家：三大問題難出脫

2019-05-28 17:23

低成本航空最高榮譽白金獎 台灣虎航四度蟬聯

2019-05-28 16:14

華視無預警裁員 立委籲文化部止血

2019-05-28 13:14

挪威國際e小包服務 中華郵政6月1日開辦

2019-05-28 11:24

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21
看更多

熱門文章

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

熱錢與出口商你丟我撿 匯市爆20億美元巨量收貶

2019-05-28 17:08

外資圈示警 華為風險浮現

2019-05-29 00:37

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

影╱交部：Uber條款6月上路 違者10月最高罰9萬

2019-05-28 17:23

保單應考量整體利潤 顧立雄：壽險業保單不可賠錢賣

2019-05-28 20:04

理專亂賣商品 海豚條款4道牆防堵

2019-05-29 01:03

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

人民幣匯率走勢 人行行長易綱也表態了

2019-05-28 18:39

顧立雄：新保單不准賠錢賣

2019-05-28 23:58

燒錢太快！ 街口支付今年來首度申請現金增資4億元

2019-05-28 18:09

倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23

壽險爆增資潮 全年衝千億

2019-05-28 23:58

羅默：美中貿易戰需雙方務實討論 否則無法解決

2019-05-28 11:52

大師論壇／張忠謀：貿易戰衝擊科技創新

2019-05-29 00:50

張忠謀：中美貿戰衝擊5G 企業、消費者要付龐大代價

2019-05-28 23:42

IMD世界競爭力：台灣進步一名至16名 亞洲第三

2019-05-29 02:49

慶富總部19.38億元慘遭流拍 專家：三大問題難出脫

2019-05-28 17:23

童子賢：手機PC訂單 將洗牌

2019-05-29 00:35

打造高雄港第七貨櫃中心 港務公司鞏固貨櫃樞紐地位

2019-05-28 14:43

85°C重大宣布 首度跨進東南亞市場

2019-05-28 22:00

興達電廠新增燃氣機組 環評初審過關

2019-05-28 13:34

美國強力抵制華為 本土科技產業受害

2019-05-28 16:59

外資：華為若減少出貨 富智康、大立光影響大

2019-05-28 17:39

國巨四策略 創造獲利

2019-05-29 00:34

Uber非法載客 10月開罰

2019-05-29 00:27

英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11

勞資協商明重啟 長榮重申開直播拒密室協商

2019-05-28 21:40

NCC鼓勵競標5G 釋兩利多

2019-05-29 00:26

從股價看拚經濟功夫 謝金河提醒郭董注意集團旗下股價

2019-05-28 18:10

王文杉：透過大師來台演講 思考經濟現況與未來發展

2019-05-28 10:48

童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46

佳世達攜成大醫院 智慧急診室、病房通過第一階段測試

2019-05-28 10:39

財部：台灣Pay推廣 不能綁KPI

2019-05-28 23:55

羅默看諾貝爾獎：不值錢 不過就一塊獎章罷了

2019-05-28 14:46

諾貝爾經濟學獎得主羅默開講 一銀董座：興奮又期待

2019-05-28 12:36

張忠謀：貿易戰讓全球科技創新放緩 也影響5G發展

2019-05-28 13:20

大師論壇／羅默、張忠謀兩大咖共識 黑板是最偉大發明

2019-05-29 01:53

調高關稅誰埋單？電腦漲價？ 宏碁：大家一起分

2019-05-29 00:40

企業員工旅遊 二方式列帳

2019-05-28 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top