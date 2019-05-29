好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

「你真正想過自己要幹嘛嗎？大部分的人沒有！在歐美，大家不斷思考，什麼是更好的社會、更好的人生；在台灣，我們被人家定義是，乖乖就好，成為一個聽話的人，例如成績好，就一定要念電機系，但這些都是沒有為自己負責的人生。」～龔建嘉

龔建嘉，阿嘉，34歲，以獸醫生身份創立鮮乳坊已超過四年，醫生創業、以小搏大，創業之路風雨無阻，熱血因理想而沸騰，他愈來愈能體會很多事情沒有標準答案。

★運氣差，卻也運氣好

龔建嘉依國中成績和實力，如願考上建中！但大考卻遭「千人斬」，當年一千四百名建中生，大約一千人可進台清交，他卻是排名後面的四百人之一，沒能如願擠進台清交，一度想重考，但媽媽勸他照念中興大學獸醫系，畢業之後他選擇當乳牛獸醫師，這在台灣是極為少數的職業。目前全台超過五千個牧場、總計十二萬頭乳牛，依日本經驗推估，台灣需要一百名乳牛獸醫師，但目前只有二十名，而且一半即將退休。

龔建嘉自嘲考運差，偏財運也不佳，但老天彷彿公平，給運氣，只差早晚。龔建嘉30歲創業，理想、熱血、實力之外，還有社會輿論的水到渠成和推波助瀾。2015年，國內大廠爆發劣油事件，同家大廠向酪農收購的牛奶也遭波及，酪農哀鴻遍野，龔建嘉在群眾募資平台發起「自己的牛奶自己救」，兩個月內成功募得六百零八萬，鮮乳坊在大眾期許之下誕生。

★顛覆+爆紅，風涼耳語四起

龔建嘉超級熱血的故事行銷，加上四大核心價值─獸醫現場把關、單一乳源、無成份調整、公平交易，四年來，鮮乳坊已遍地開花！

員工人數從當初創業的3人，到目前已超過40人，2018年營收已超過三億，最近三年每年高速成長100%（2015年營收兩千萬、2016年營收一億、2017年營收兩億）成功協助四個小農牧場發展自有品牌，媒合超過三十位畜牧相關科系學生到牧場實習。

顛覆舊習的代價竟是不屑一顧和風涼耳語！龔建嘉說，當你用畜牧業內更高的架構解決業內的問題，贏得業外消費者大力支持，卻得不到業內獸醫師認同，這才令人難過。龔建嘉曾被不屑：「你自以為你是蝙蝠俠嗎？」、「你以為你可以改變什麼嗎？」、「獸醫師，好好照顧牛的健康就好，何必搞創業？」、「獸醫創業，搞低醫生高尚的專業了！」、「明明是商業，卻把自己講得很崇高？」…..

★始終相信 善良是一種選擇

心理學分析，貶低他人是為了最快的獲得優越感和價值感，讓自己覺得有自信。

龔建嘉對於產業內的心理狀態了然於胸，他的熱血甚至比創業之初更濃更高！他說，你不能控制別人怎麼說、怎麼想，如果愈在乎、就會愈低潮、愈痛苦，重點是，你相信什麼，什麼才是自己想要的世界，只有在獸醫把關、公平交易、小農直送的世界裡，才有他創立公司的義意。

龔建嘉很慶幸他有志同道合的團隊，員工平均年齡僅28歲，都來自業外，有主動思辨的能力，想改變、想革命，想做一些有意義的事。龔建嘉也因為「白色革命」獲選2018年十大傑出青年。

★熱血護牛 繼續讓牛奶變綠

龔建嘉目前定居雲林，一週兩天固定到台北開會，多數時間奔波中南部甚至花東各個牧場，幫牛看診、打針、施藥，每天開車超過兩百公里已是常態，曾因睡著疲勞駕駛而出車禍，也曾在聖誕節凌晨一點開了快一小時的車趕到雲林幫牛接生，寒冬裡穿著短袖趴在血尿牛屎滿溢的地上，母牛因胎位不正難產、小牛出生時已經死亡。龔建嘉因為愛動物而成為獸醫，也必須承受動物在他眼前死去的無能為力，在他成功發起「白色革命」之後，他想讓牛奶變綠，打造更環保的飼養環境，讓牛隻更健康。

龔建嘉的「不務正業」，除了創立鮮乳坊，還有他大學畢業後，和好友組成「肥肉青年環島志工服務種子團」，單車環島到偏鄉免費做動物醫療義診與衛教；當兵時，推動「除役軍犬認養計畫」，促成修法，創台灣史上首度軍犬開放民間認養。

龔建嘉，總是挑戰不可能，他的人生沒有理所當然。他深信，乖乖成為聽話的人，不是真正為自己負責的人生。

龔建嘉，阿嘉，34歲，以獸醫生身份創立鮮乳坊已超過四年 分享 facebook

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲】