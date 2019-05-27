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台康新廠開動 將成台生物藥製造基地

2019-05-27 19:14經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台康生技（6589）總經理劉理成今（27）日表示，美國政府積極鼓勵生物相似藥上市，台康近期與國際大廠山德士（Sandoz AG）合作後，未來，將成為山德士在生物藥領域的製造夥伴，換言之，將與山德士母集團諾華（Novartis）成為全球生物藥戰略關係。

台康明日將舉行上櫃前法說會，預計6月轉上櫃，該公司日前授權旗下抗乳癌生物相似藥EG12014給山德士，授權金總計7,000萬美元（約新台幣21億元），其中的500萬美元（約新台幣1.5億元）簽約金將在本季貢獻。

劉理成表示，上述授權合約，除了上市前可以收到7,000萬美元里程碑款，未來上市銷售後，還可以分享銷售分潤、產品製造利潤，台康也將成為山德士全球的製造夥伴。劉理成強調，台康與山德士的合作案，未來回報的利潤空間極大，是個極佳的合作案。

劉理成表示，諾華在2005年收購山德士，成為全球發展生物相似藥最早的公司，山德士去年主要銷售產品為學名藥、生物藥與疫苗，其中，學名藥占八成、生物藥15%，5%為疫苗，不過，以年度銷售額來看，學名藥銷售下滑7%，而生物藥的年增率達到24%，顯見未來生物藥仍是藍海市場。

劉理成表示，台康可望成為美中貿易戰後的抗跌指標，近期（1月初）在竹北製造基地完工後，未來台康將成為台灣在全球生物藥物製造的基地。台康去年稅後虧損3.67億元，每股淨損2.97元，今年在簽約金的貢獻下，虧損可望大幅縮小。

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