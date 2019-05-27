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禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠禾聯碩區總經理林欽宏於28日起暫代總經理職務。 報系資料照／記者張義宮攝...
家電大廠禾聯碩區總經理林欽宏於28日起暫代總經理職務。 報系資料照／記者張義宮攝影
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家電禾聯碩 (5283)今（27）日公告總經理異動，原任總座陳榮聰因病辭世，由區總經理林欽宏於28日起暫代總經理職務。禾聯碩指出，新任總經理生效日待董事會通過後另行公告，對營運布局不受影響。

禾聯碩表示，陳榮聰對公司的營運貢獻良多，因病辭世甚感惋惜；日前的上市業績發表會、上市掛牌他均因抱病未能出席。

禾聯碩24日以每股91元掛牌上市，終場收在102元，上漲11元，漲幅12%，展開蜜月行情。27日以105元收盤，上漲3元，也是家電類股唯一股價超過百元的公司。

禾聯碩指出，旺季在5、6、7、8月，天轉熱有助空調等夏季產品出貨開始大量增加。今年成長動能還有來自生活家電、開發沼氣防護的R32變頻一級空調空及商用機種等。

該公司的冰箱廠及高雄營運中心位於和發工業區，預計第3季投產，初期以中型200至300公升冰箱為主，第4季亦或明年進一步生產500公升大容量機種，讓大型家電的生產線由液晶電視、空調之後添增新成員，有助業績向上的利器。

禾聯碩第1季營收為11.7億元，稅後純益1.37億元，每股純益2.05元，優於去年同期1.95元，主要來自空調產品的成長。去年營收53.26億元，稅後純益8.1億元，每股純益12.13元，創歷史新高，每股將配發現金股利9元。

禾聯碩家電
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