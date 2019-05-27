長榮航空機上過夜包 獲頒五項大獎

2019-05-27 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空與世界各大知名品牌合作推出的機上過夜包廣受旅客喜愛，日前於德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE（World Travel Catering & Onboard Services EXPO），一舉榮獲五大獎項，此博覽會素有服務用品奧斯卡之稱。

這次長榮航空獲得的獎項為，英國運輸業雜誌Onboard Hospitality所頒發「最佳商務艙過夜包（Georg Jensen）」、「最佳商務艙過夜包（Salvatore Ferragamo）」、「最佳豪華經濟艙過夜包（Sport b.）」，加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「最佳亞洲經濟艙過夜包（Sport b.）」，全球知名雜誌TravelPlus頒發「最佳豪華經濟艙過夜包（FURLA）」。此外，長榮航空與澳洲創意機構Buzz合作，以100%塑料瓶回收製成的ecoTHREAD™環保毛毯獲得Onboard Hospitality頒發的「最佳經濟艙紡織品」。

Onboard Hospitality為英國運輸業雜誌，每年均邀請產業界讀者、專業評審，共同評選各航空公司的機上服務並給予獎牌肯定； PAX International專業航空雜誌每年舉辦PAX International Readership Awards選出機艙內各項設施及用品的優勝者。TravelPlus雜誌則每年舉辦TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，專精於推廣與評鑑航空公司的過夜包，廣邀民眾票選年度各類最佳過夜包獎得主。