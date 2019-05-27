彰銀經營權爭奪 將重啟訴訟近身肉搏戰

2019-05-27 15:58 文／ 吳盈德 中國文化大學法律學系教授兼財經法律組主任



103年12月彰化銀行第24屆董事改選，因財政部與台新金就董事席次協商破局，台新金改選失利喪失彰銀經營權，進而控告財政部，要求確認「財政部在台新金控仍屬彰化銀行最大股東期間內，應支持台新金控指派的代表人當選彰化銀行全體董事席次過半數」的契約存在。一審法院在105年4月間認定雙方有契約關係存在，但只是財政部不得「妨礙」台新金指派之代表人當選彰化銀行過半席次董事，至於天價求償部分，則認為財政部沒有違約責任而駁回。到二審審理後，台新金撤回天價求償，但二審法院在106年5月則改變一審法院見解，認為雙方不但有契約存在，且契約內容是財政部應「支持」台新金指派之代表人當選彰化銀行過半席次董事，並認定此等契約既非表決權拘束契約也沒有違反公序良俗的效力問題，台新金大獲全勝。財政部見彰銀經營權危在旦夕，重新調整律師團及訴訟策略後，經過二年冗長的第三審攻防，財政部律師團成功翻轉第二審判決，發回高院更審，讓雙方爭執重新回到原點。

本案關鍵在於，財政部為彰化銀行的大股東，當年和台新金之間對於入股彰化銀行後的董事會席次分配之協議，究竟有沒有效？有鑑於我國公司法立法上採「強制累積投票制」來防止大股東利用表決權優勢操縱董事選舉，現行法律僅在「企業進行併購時」或「閉鎖性股份有限公司」始承認表決權拘束契約之存在，基於「明示其一，排除其他」之法理，在我國立法體制上，台新金主張所謂表決權拘束契約係有效存在，似有疑慮。此外，我國現行法律規定也完全排除公開發行公司之股東得任意訂定表決權拘束契約，公司法於107年修正增訂公司法第175條之1第3項規定，公開發行股票之公司並不適用表決權拘束契約，若股東以書面契約約定共同行使股東表決權，應屬無效。此係由於股東間如訂有表決權拘束契約，因該等契約非一般投資人所得任意知悉，公開發行公司如允許存在此等契約，可能致投資人無法判斷其對投資產生之潛在風險，恐將侵蝕投資人對證券市場之信心。由此觀之，台新金與財政部皆非彰化銀行的小股東，不符合表決權拘束契約在使「少數股東」得鞏固經營主導權之立法目的。公司法學者亦指出，表決權拘束契約也有諸多限制，應遵守禁止有償原則，簡單而言，就是不能用錢買票。再來，正因股權和表決權長久分離並非常態而是變態，所以當然不能讓它變成，天長地久有時盡，此「約」綿綿無絕期。國外學說實務見解也大多不允許超過十年，在德國和日本判決中也認為，長時間表決權拘束是違反公序良俗或公司法精神而無效。

觀察台新金連續在94年至103年間彰化銀行第21、22、23屆董事選舉中，取得過半數董事席次，已經取得將近10年經營權之利益，且財政部與台新金爭議至今已14年，因公股未經立法院同意而不能出脫，因此始終未能達到「財政部出售持股、或台新不再是彰銀最大股東」的解約條件，如認同台新金主張，形同財政部需永久且無限期支持台新繼續取得彰銀經營權，此將嚴重違反公司治理，並戕害小股東利益。

依據最高法院的新聞稿，則明確說明針對「股東表決權拘束契約」，除了應該進一步分析該契約是否具備有效要件外，也呼應上述國內公司法修法及國外學說實務趨勢，明示雙方縱使成立契約，財政部支持台新金取得經營權之時間是否已逾合理範圍，造成股權與表決權長期分離，對公司治理不利，而其仍應受其拘束，是否有違公序良俗？因此認為二審判決認定雙方契約不屬「股東表決權拘束契約」之見解有誤，也認定二審判決認為雙方間契約不違反公序良俗有誤，並要求更一審法院查明。

本案爭議最受台新金批判為政府未遵守承諾、毫無誠信，而導致台新金受到鉅額損失。惟台新金究竟是否有因喪失彰銀經營權受到鉅額損失？有鑑於台新金連續在94年至103年間彰化銀行第21、22、23屆董事選舉中，取得過半數董事席次，已經取得掌握將近10年經營權之利益，以及台新金投資彰銀14年來所獲得之配息配股觀之，其投資並非全無回收，這似可由台新金在二審撤回對財政部應給付達新台幣165億餘元之求償可見端倪。另外，觀察台新金在取得彰銀經營權期間，曾經發動3次合併計畫，102年更片面對外宣布，第三季將完成合併彰銀，此與台新金一貫主張財政部應「支持」台新金指派之代表人當選彰化銀行過半席次董事有所違背，畢竟財政部從未「同意台新金合併彰銀」，當初彰銀釋股也無此等條件，台新金此舉是否也違反誠信？值得探究。本案至此，似乎還需經過相當的時日才能藉由訴訟程序確認相關紛爭，惟彰化銀行與台新金皆為上市公司，經營權爭議將嚴重損害雙方全體股東的權益。此爭議一日不解，台新金藉由彰銀董事席次，取得彰銀人事權、營業秘密及經營策略等機密資訊，恐有「競業禁止」與「營業秘密外洩」疑慮，此與金管會強調之「金金分離」政策，以及去年7月金管會召開增加金融機構整併誘因政策方向公聽會所揭櫫「申請人須承諾核准後三年內完成整併，無法依核准期限完成整併者，除經金管會核准外，需於期限內釋出持股」之原則，亦有嚴重扞格，或許台新金可比照中信金併兆豐或開發金併金鼎等二次金改併購不成的案例，在金管會的監督下釋出彰銀股權，讓此一爭議盡早落幕，促使雙方能真正落實公司治理，此才符合全體股東及利害關係人之真正利益。