準點省錢 暢遊北桃就靠這張

2019-05-27 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園捷運與台北捷運合作推出聯合套票，開賣至今熱銷近6萬套，等於平均每天售出100套；其中，72小時聯票售出近4萬套、48小時聯票近2萬套。旅客依照旅遊需求，購買48小時聯票（含機捷來回票一張），特價520元（原價600元）或是72小時聯票（含機捷來回票一張）特價600元（原價700元），不只讓旅程充滿回憶，又能聰明的省錢。

桃園捷運公司表示，國際旅客一抵達桃園國門之都，先搭上機場捷運，感受桃園、新北、台北三個直轄市的生活串聯，直達台北市只需要36分鐘，接著使用台北捷運48小時票或72小時票，不限次數搭好搭滿暢遊大台北。可以到外國人趨之若鶩的龍山寺，也可以到迷人小鎮淡水老街朝聖，最後再前往必訪的台北101大樓，或者到各大夜市、商圈吃美食，結束台北精彩旅程後再搭乘機場捷運前往機場回國，機捷X北捷聯票絕對是最佳選擇。