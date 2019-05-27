台企銀成立創新金融專案辦公室 秘密武器奏效

2019-05-27 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣企銀董事長黃博怡為了展現推動都市更新、危老重建之決心，於今（27）天舉行台灣企銀「創新金融專案辦公室」成立揭牌典禮，推動跨部門整合融資、信託等業務外，更進一步結合綠色金融推出「創新都更2.0」，一舉解決兩老（建物老化、人口老化）、雙缺（缺地、缺電）的問題。

台企銀去年業績表現亮眼，獲利及資產品質均為歷年最佳水準，去年台企銀每股配發0.668元股利。除專注利基、聚焦中小型融資外，黃博怡宣布，新成立「創新金融專案辦公室」由總經理施建安親自督軍，主要負責危老、都更、文創和綠色金融等創新金融貸款專案，將是讓台企銀業績更突破的「秘密武器」。

黃博怡表示，台企銀過創金融界之先，首創「創新都更2.0」，啟動都更金融，目前已辦理8件、授信金額逾新台幣60億元，對於達成首年100億元目標深具信心，期待能將台北打造成日本六本木、丸之內般的國際都會。

「日本可以做到，台灣為何做不到？」黃博怡分享，過去他擔任金融研訓院院長時，曾號召金融業、營造業，率團赴日本取經，考察丸之內、六本木的都更金融，相當感慨。台北二二八公園到台北車站這段廊帶，若能透過都更，重新打造成像日本皇居到東京車站的丸之內，就可以在台北呈現美輪美奐的國際都會。

內政部政務次長花敬群表示，修正都更條例很困難，但政府仍須讓民眾感受到決心，台企銀的創新金融專案辦公室有如「灘頭堡」。若能有更多成功案例，都更條例後續的修法推動就能更順暢，不會陷溺在各界相互質疑，走不出路的僵局。

花敬群說，目前危老建物重建的申請案已經超過250件，都更案在前兩年平均僅80件，但今年將可逾百件，等同平均每天超過一案的速度增加。這是以過去10倍的速度在滾動，也可說是全民「專業總動員」，包含地價師、結構技師、都市計畫技師等，是台灣所有專業界同心協力，共同努力的成果。