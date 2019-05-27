活化資產看準台商回流 桃科逾7億元高科技廠房釋出

2019-05-27 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



桃科工業園區釋出高科技廠房，台灣太陽能廠達能專任委託普華國際不動產公司，公開標售位於桃園科技工業園區之高科技廠房，廠房面積超過15,000坪，底價落在7.2588億元，預計於7月30日截標，7月31日開標。

普華國際不動產公司受業主專任委託，公開標售位於桃園科技工業園區之高科技廠房。該廠房基地座落位於桃園市觀音區所屬桃園科技工業園區，廠房面積約有15,686坪，廠房樓高為挑高設計，包括機電設備、消防系統、空調系統、自來水及客梯大貨梯等設備齊全，另有每日可排3,500噸流量的污水處理設備。

此外，該案鄰近桃園國際機場、高鐵桃園站約等，交通網路便利完善。不過，該案這次標售僅標售廠房，其土地面積約11,945坪，土地所有權為台塑，因此該案是標售第一階段廠房的部分，土地所有權則是第二階段，或是廠房與土地同時洽談。

桃園科技工業園區為民國84年桃園縣府啟動開發，基地總開發面積約為275公頃，仿效新竹科學園區規劃概念於92年正式動工，於公園化及生態化的園區中提供生活、生態、生產平衡的優質環境。其目標以電子資訊、精密機電、半導體、電子材料、車輛及精密零組件、油品摻配儲運業、生物科技、汽電共生產業、運輸倉儲物流業及其他經核准的科技業及相關配合服務設施等九大產業為進駐產業對象。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，近期經濟部統計台商將有5,500億資金願意回台投資，而桃園科技工業園區位居國門之都具備與國際接軌的優勢區位，桃園市亦為全台工業區最多的縣市，周邊產業群聚共榮效應，高科技廠商研發單位林立且人才聚集，完善的公共設施及管理，創造桃園科技工業園區成為國際化優質科技產品生產園區。