買包更要買屋 單身女性成為購屋主力

2019-05-27 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



「買包更要買屋！」近期台中房市發現，購買房屋的單身女性占比逐漸增加，因此建案中是否有吸引女性規劃的亮點設計，成為房屋熱銷關鍵。

且社區所在的商圈、生活圈的機能，若能切合單身族群對休閒或治安的需求，也是吸引其入住或置產的重點。

女性消費力驚人，買房也一樣，近期品牌建商陸續發現，銷售火熱的預售新案，女性購買比重逐漸增長，市場買氣持續升溫；如順天建設在北區推出的「順天謙華」、總太集團旗下永豐泰地產「女王萬歲」、銳宇建設精品小宅「GTI」、久樘開發「久樘快樂天鵝」、坤悅「悅‧勝利」等案均表現亮眼。

順天今年推案大爆發，在北區成熟商圈推出預售新案「順天謙華」，是北區最受矚目新案，潛銷不到一個月就賣破六成，其中女性顧客占比高，主因在於此案規劃細膩，就連小坪數房型也都有為女主人貼心規劃獨立更衣空間，成功吸引女性目光。

「順天謙華」位於北屯路、健行路口，規劃2至3房、25至39坪，基地共2,600坪，臨北屯路退縮50米，形成1,700坪的森林廣場，還有450坪運動會館及730坪的空中花園，為中友、中國醫、中科大、一中商圈菁華地段內，近年少有的大基地預售推案。

永豐泰南區新案「女王萬歲」，主打女性購屋族群，今年5月初潛銷後預約不斷，女性購屋占比達八成；基地位於復興路三段上、國圖館特區，規劃2至3房，總戶數169戶、4戶店面，地上15層、地下4層建築，鄰近學府商圈、台鐵紅線及忠孝夜市。

銳宇建設延續七期「T&R廣場」所推廣的商圈生活圈概念，在單元二低密度區推出新案「GTI」，座落於公益美食精品商圈、臨近黎明黃昏市場，是市面上少數擁有低密度生活空間，又兼有成熟生活機能的預售新案。

此案規劃小坪數2房28坪、3房35坪，搭配客廳、餐廳與廚房開放式的大格局設計，成功抓準現代女性的心。

久樘開發在沙鹿推出的「久樘快樂天鵝」，考量近年家庭結構的改變，小家庭、單身女性等購屋客湧現，家戶隔音、社區安全與機能規劃成為此案重點。

「久樘快樂天鵝」總戶數150戶、6戶店面，規劃4棟地上7層、地下1層建築，基地位於沙鹿區中山路76巷，規劃2至3房格局、坪數規劃22至33坪。

久樘開發為年輕族群，量身推出訂簽50萬元起，輕鬆月付款的方式，以小家庭為主力客群，而近期也發現單身女性購屋人數逐步增長，約10組來客至少有3組為單身女性，銷售熱絡。

深耕蛋白區的坤悅開發，在潭子精華商圈推出坤悅「悅‧勝利」，針對單身貴族推出總戶數44戶的純住宅生活空間，主打零店面、37坪、純3房，一層3至4戶，環境單純且交通便利；戶戶邊間、三面採光的室內規劃，讓獨立新女性也可以享受輕豪宅格局。