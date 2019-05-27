親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

總統排第6！2019臺灣社會信任調查出爐 民眾最不信任誰？

直播／不要出去！北部萬安演習登場 違者最高罰15萬

買包更要買屋 單身女性成為購屋主力

2019-05-27 12:32經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「買包更要買屋！」近期台中房市發現，購買房屋的單身女性占比逐漸增加，因此建案中是否有吸引女性規劃的亮點設計，成為房屋熱銷關鍵。

且社區所在的商圈、生活圈的機能，若能切合單身族群對休閒或治安的需求，也是吸引其入住或置產的重點。

女性消費力驚人，買房也一樣，近期品牌建商陸續發現，銷售火熱的預售新案，女性購買比重逐漸增長，市場買氣持續升溫；如順天建設在北區推出的「順天謙華」、總太集團旗下永豐泰地產「女王萬歲」、銳宇建設精品小宅「GTI」、久樘開發「久樘快樂天鵝」、坤悅「悅‧勝利」等案均表現亮眼。

順天今年推案大爆發，在北區成熟商圈推出預售新案「順天謙華」，是北區最受矚目新案，潛銷不到一個月就賣破六成，其中女性顧客占比高，主因在於此案規劃細膩，就連小坪數房型也都有為女主人貼心規劃獨立更衣空間，成功吸引女性目光。

「順天謙華」位於北屯路、健行路口，規劃2至3房、25至39坪，基地共2,600坪，臨北屯路退縮50米，形成1,700坪的森林廣場，還有450坪運動會館及730坪的空中花園，為中友、中國醫、中科大、一中商圈菁華地段內，近年少有的大基地預售推案。

永豐泰南區新案「女王萬歲」，主打女性購屋族群，今年5月初潛銷後預約不斷，女性購屋占比達八成；基地位於復興路三段上、國圖館特區，規劃2至3房，總戶數169戶、4戶店面，地上15層、地下4層建築，鄰近學府商圈、台鐵紅線及忠孝夜市。

銳宇建設延續七期「T&R廣場」所推廣的商圈生活圈概念，在單元二低密度區推出新案「GTI」，座落於公益美食精品商圈、臨近黎明黃昏市場，是市面上少數擁有低密度生活空間，又兼有成熟生活機能的預售新案。

此案規劃小坪數2房28坪、3房35坪，搭配客廳、餐廳與廚房開放式的大格局設計，成功抓準現代女性的心。

久樘開發在沙鹿推出的「久樘快樂天鵝」，考量近年家庭結構的改變，小家庭、單身女性等購屋客湧現，家戶隔音、社區安全與機能規劃成為此案重點。

「久樘快樂天鵝」總戶數150戶、6戶店面，規劃4棟地上7層、地下1層建築，基地位於沙鹿區中山路76巷，規劃2至3房格局、坪數規劃22至33坪。

久樘開發為年輕族群，量身推出訂簽50萬元起，輕鬆月付款的方式，以小家庭為主力客群，而近期也發現單身女性購屋人數逐步增長，約10組來客至少有3組為單身女性，銷售熱絡。

深耕蛋白區的坤悅開發，在潭子精華商圈推出坤悅「悅‧勝利」，針對單身貴族推出總戶數44戶的純住宅生活空間，主打零店面、37坪、純3房，一層3至4戶，環境單純且交通便利；戶戶邊間、三面採光的室內規劃，讓獨立新女性也可以享受輕豪宅格局。

據了解，坤悅「悅‧勝利」購屋族群中，女性購屋或女性做主比例約達半數。

建案中是否有吸引女性規劃的亮點設計，成為房屋熱銷關鍵。記者宋健生/攝影
建案中是否有吸引女性規劃的亮點設計，成為房屋熱銷關鍵。記者宋健生/攝影
分享
女性消費力驚人，買房也一樣，近期品牌建商陸續發現，銷售火熱的預售新案，女性購買或...
女性消費力驚人，買房也一樣，近期品牌建商陸續發現，銷售火熱的預售新案，女性購買或作主比重逐漸增長。記者宋健生/攝影
分享
台中建商為年輕族群量身推出訂簽50萬元起，輕鬆月付款的方式，成功吸引購屋人目光。...
台中建商為年輕族群量身推出訂簽50萬元起，輕鬆月付款的方式，成功吸引購屋人目光。記者宋健生/攝影
分享

勝利樂天
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

活化資產看準台商回流 桃科逾7億元高科技廠房釋出

2019-05-27 13:36

土耳其大買美廢鋼 豐興產品本週上漲

2019-05-27 12:07

台灣工會涵蓋率偏低 蔣萬安：30人門檻比鄰近國家都高

2019-05-27 11:32

趁中美貿易戰 紡織業10個月年終搶科技業人才

2019-05-27 11:18

看好外帶商機 檀島咖啡進駐台北車站

2019-05-27 09:56

春夏穿出時尚新態度？ 美女總監黃瓅瑜清單有這些

2019-05-27 09:56

居家香氛發威 Farcent上市第一年營業額就衝破億元

2019-05-27 09:17

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

繁榮大高雄論壇／高雄拚經濟 產官把脈

2019-05-26 23:50

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

中華車 打造充電生活圈

2019-05-26 23:20

亞泥二度獲綠色領導獎

2019-05-26 23:09

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49

點子農場／知識娛樂化 影視產業新風口

2019-05-26 22:35

行銷最錢線／數位錄影廣告的2秒之戰

2019-05-26 22:35

經濟書坊／基業長青 新知識助陣

2019-05-26 22:34

新聞中的法律／善用設計專利 捍衛權利

2019-05-26 22:29

兩岸冰凍陸客縮減 但有一條航線卻一枝獨秀

2019-05-26 13:53

法國貴族最愛布列塔尼酥餅來台 La trinitain快閃登場

2019-05-26 09:25

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

2019-05-26 17:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

鴻海：美中貿易戰 公司訂單有增有減

2019-05-26 17:45

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

防堵理專亂賣商品 金管會盯上海豚條款

2019-05-26 19:33

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

美中角力 生醫機會來了

2019-05-26 22:56

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top