台灣工會涵蓋率偏低 蔣萬安：30人門檻比鄰近國家都高

2019-05-27 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



昨（26）日是桃園市空服員職業工會發起長榮空服員罷工投票的最後一日，高達近九成的分會會員完成投票，並預計在6月6日開票。針對，外界多次質疑職業工會發動罷工的代表性與正當性，勞動部長許銘春今（27）日表示，不管企業、職業或產業工會，就目前的勞資爭議處理法，都有罷工權利，「他們的罷工投票權是沒有問題的」。

許銘春今（27）日至立法院衛環委員會進行「確保職業工會罷工權」專案報告，她表示，不管是企業、職業或產業工會，就目前的勞資爭議處理法，本來就有罷工權利。但，立委蔣萬安質詢指出，目前台灣真正能夠代表受僱勞工與資方談判的企業工會涵蓋率偏低，截至去年底只有900多家，50多萬人，涵蓋率僅6.5%。

蔣萬安還指出，台灣企業工會涵蓋率偏低，主要是因為工會成立的30人門檻過高，甚至比鄰近國家都還要高，其中中國大陸的門檻是25人、香港是7人、日本是10人、韓國則是3人。

同時，台灣關於企業工會的規定，是一個公司只能成立一個工會。對此，蔣萬安指出，這往往還發生被資方先成立「御用工會」，這也是導致台灣工會涵蓋率偏低的主要原因之一。

蔣萬安並進一步質詢，勞動部3月公告「獎勵工會成立實施要點」，截至目前為止到現在有多少家工會成立？對此，許銘春答詢表示，「0家」。蔣萬安說，由此顯見台灣工會涵蓋率偏低，是根本制度性的問題。

蔣萬安表示，提高工會涵蓋率是總統蔡英文的六大政見之一，但如今實現了嗎？許銘春答詢表示，「我們持續在努力」。